sabato 01 agosto
Marco Pozza a Chiusa di Pesio per presentare &quot;Il miele e le cipolle&quot;
Marco Pozza a Chiusa di Pesio per presentare "Il miele e le cipolle"
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 31 luglio 2026, 15:27

"Onde Frix", a Magliano Alfieri il festival che celebra Matteo tra musica, solidarietà e stelle cadenti

L'8 e il 9 agosto torna l'evento organizzato dall'associazione nata in memoria di Matteo Cane: due serate con band emergenti, dj set e raccolta fondi per sostenere progetti dedicati a bambini e ragazzi in quattro continenti

Matteo Cane

Matteo Cane

Il 10 agosto 2026, la notte di San Lorenzo, ricorre il quinto compleanno "tra le stelline" di Matteo Cane (in arte Frix).

L'associazione Onde Frix ODV è nata nel 2022, in nome di Matteo, di 20 anni, che ha avuto un incidente rientrando dal lavoro.

La famiglia, gli amici e tutta la comunità hanno costruito questa realtà per trasformare l'affetto e l'amore verso di lui, non più fisicamente dimostrabile, in "Onde di qualcosa di buono" per tanti, supportando realtà amiche e concretizzando con loro progetti dedicati ai più piccoli e ai più giovani.

Le "Onde" ad oggi sono arrivate in Tanzania, Bangladesh, Bolivia, India, Siria e in Palestina.

Onde Frix celebra, da cinque anni, la festa di compleanno di Matteo con un festival aperto a tutti, dando vita a uno spazio per stare insieme, con cibo buono, band musicali e dj.

"Si tratta di talenti che brillano su un palco professionale, e un mix di generazioni, di associazioni e di appartenenze diverse, che si incontrano su un prato. Tutti uniti nel nome dell'arte e nell'amore verso Matteo", precisa il papà Mauro Cane.

Le due serate, che si terranno sabato 8 e domenica 9 agosto, a partire dalle ore 19.00, presso il Campo Sportivo di Magliano Alfieri, prevedono la cena di apertura, la gara delle band emergenti, che cambieranno ogni sera, e poi un susseguirsi di deejay che accompagneranno la visione delle stelle cadenti.

L'ingresso è libero e i proventi della serata andranno a supportare i progetti di Onde Frix ODV che da anni sono attivi in quattro continenti, legati alla musica, all'educazione e alla salute di bambini e ragazzi.

"Ci tengo a ringraziare tutti i "costruttori della festa", e rivolgo a tutti l'invito a venirci a trovare per stare insieme e celebrare la bellezza e il dono della vita, consolidato anche da un percorso di ricerca spirituale che ci ha portato a conoscere persone splendide ed intense e altri livelli di esistenza", conclude Maria Ferrero, la mamma di Matteo.

Le informazioni dettagliate, i menu e il programma delle due serate saranno pubblicate sul profilo Instagram @ondefrixodv.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium