"Onde Frix", a Magliano Alfieri il festival che celebra Matteo tra musica, solidarietà e stelle cadenti

Il 10 agosto 2026, la notte di San Lorenzo, ricorre il quinto compleanno "tra le stelline" di Matteo Cane (in arte Frix).

L'associazione Onde Frix ODV è nata nel 2022, in nome di Matteo, di 20 anni, che ha avuto un incidente rientrando dal lavoro.

La famiglia, gli amici e tutta la comunità hanno costruito questa realtà per trasformare l'affetto e l'amore verso di lui, non più fisicamente dimostrabile, in "Onde di qualcosa di buono" per tanti, supportando realtà amiche e concretizzando con loro progetti dedicati ai più piccoli e ai più giovani.

Le "Onde" ad oggi sono arrivate in Tanzania, Bangladesh, Bolivia, India, Siria e in Palestina.

Onde Frix celebra, da cinque anni, la festa di compleanno di Matteo con un festival aperto a tutti, dando vita a uno spazio per stare insieme, con cibo buono, band musicali e dj.

"Si tratta di talenti che brillano su un palco professionale, e un mix di generazioni, di associazioni e di appartenenze diverse, che si incontrano su un prato. Tutti uniti nel nome dell'arte e nell'amore verso Matteo", precisa il papà Mauro Cane.

Le due serate, che si terranno sabato 8 e domenica 9 agosto, a partire dalle ore 19.00, presso il Campo Sportivo di Magliano Alfieri, prevedono la cena di apertura, la gara delle band emergenti, che cambieranno ogni sera, e poi un susseguirsi di deejay che accompagneranno la visione delle stelle cadenti.

L'ingresso è libero e i proventi della serata andranno a supportare i progetti di Onde Frix ODV che da anni sono attivi in quattro continenti, legati alla musica, all'educazione e alla salute di bambini e ragazzi.

"Ci tengo a ringraziare tutti i "costruttori della festa", e rivolgo a tutti l'invito a venirci a trovare per stare insieme e celebrare la bellezza e il dono della vita, consolidato anche da un percorso di ricerca spirituale che ci ha portato a conoscere persone splendide ed intense e altri livelli di esistenza", conclude Maria Ferrero, la mamma di Matteo.

Le informazioni dettagliate, i menu e il programma delle due serate saranno pubblicate sul profilo Instagram @ondefrixodv.