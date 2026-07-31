L'Associazione Nova Kronos con il patrocinio del Comune di Pornassio invita a partecipare e a visitare il mercatino del riuso e del riciclo nel parcheggio del Forte Centrale al Colle di Nava.
Una giornata all'aria aperta nella bellissima cornice dei boschi e dei prati del Colle di Nava nel Comune di Pornassio.
Tutti possono partecipare previa prenotazione al numero 331/8369495 o inviando un messaggio al numero Whatsapp 0183/732291: un'auto, un piccolo tavolo e un ombrellone e l'affare è fatto.
"Vendi, scambia regala quello che non ti serve più, vieni a vedere se qualche oggetto può abbellire la tua casa o arricchire la tua collezione – è l'invito che arriva dagli organizzatori –. Vi aspettiamo numerosi sabato 8 Agosto al Colle di Nava dalle 9,00 alle 18,00 nel parcheggio del Forte Centrale".
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Eventi | 31 luglio 2026, 19:26
Ritorna il Drive-in Car Market al Colle di Nava
Appuntamenti nelle giornate di sabato 8 agosto e sabato 12 settembre
L'Associazione Nova Kronos con il patrocinio del Comune di Pornassio invita a partecipare e a visitare il mercatino del riuso e del riciclo nel parcheggio del Forte Centrale al Colle di Nava.