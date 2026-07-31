Tre artisti, tre nazioni e tre linguaggi a Ostana inaugurata la mostra "Arte a Tre"

Dopo il successo riscosso da "Ineluttabili", la mostra personale dell'artista argentino-italiana Romina Biaggi che ha accompagnato il pubblico fino al 26 luglio, il Rifugio Galaberna di Ostana apre una nuova stagione espositiva all'insegna del dialogo tra culture e forme artistiche. È stata inaugurata oggi "Arte a Tre. Tre Pittori, tre Nazioni, tre Espressioni", una mostra collettiva che riunisce tre artisti accomunati dalla ricerca espressiva ma profondamente differenti per percorso, stile e sensibilità.

L'esposizione mette a confronto le opere di MarinofelixG (Italia), Gas (Polonia) e Romi (Argentina), offrendo ai visitatori un viaggio attraverso linguaggi pittorici che spaziano dal figurativo alla sperimentazione materica, fino a una visione dell'arte come strumento di memoria, trasformazione e crescita personale.

A rappresentare l'Italia è Marino Felice Galizio, in arte MarinofelixG, artista originario di Revello e diplomato all'Istituto Statale d'Arte "Amleto Bertoni" di Saluzzo. Designer d'arredamento, grafico pubblicitario, scenografo teatrale, autore di murales, dipinti sacri, ritratti e paesaggi, Galizio porta in mostra un percorso artistico costruito in oltre trent'anni di attività. La sua pittura, prevalentemente figurativa pur inserita in contesti astratti, è caratterizzata dall'utilizzo di tecniche miste e materiali sempre diversi, reinterpretati con creatività.

Dalla Polonia arriva invece Gabriela Aleksandra Szuba, conosciuta con lo pseudonimo Gas, artista che vive e lavora in Italia. La sua ricerca nasce da un profondo percorso interiore e trova espressione attraverso acrilici, pigmenti, pasta screpolante e foglia d'oro. Le superfici delle sue opere raccontano il trascorrere del tempo, la fragilità e la resilienza dell'essere umano. Ogni crepa diventa memoria, mentre la luce dell'oro richiama una dimensione spirituale, trasformando ogni dipinto in un'esperienza meditativa più che descrittiva. Le sue opere sono state esposte in Italia, Argentina e Regno Unito.

Completa il percorso espositivo Laura Romina Biaggi, in arte Romi, artista argentino-italiana che dal 2024 vive a Saluzzo. Dopo aver iniziato il proprio cammino pittorico nel 2014 attraverso il linguaggio Naïf, ha sviluppato uno stile personale dedicato all'universo femminile, dove ogni figura diventa sintesi di memoria, identità e storia collettiva. Oltre all'attività espositiva, Biaggi insegna pittura all'Università di Univalle di Paesana e approfondisce gli studi in Arteterapia, concependo il processo creativo come uno strumento di trasformazione e benessere. Proprio al Rifugio Galaberna aveva presentato quest'anno la sua prima mostra personale in Italia, "Ineluttabili", dedicata agli ottant'anni del voto femminile italiano.

Il dialogo proposto da "Arte a Tre" non si limiterà però alla pittura. Il progetto coinvolge infatti anche musica e cinema, trasformando il Rifugio Galaberna in uno spazio di incontro tra diverse discipline artistiche. L'inaugurazione è stata accompagnata dall'esibizione del duo di chitarriste Anna e Maddalena Rinaldo, mentre il calendario proseguirà con due appuntamenti dedicati al grande schermo.

Giovedì 6 agosto saranno proiettati i cortometraggi "La Vita" e "FuoriFuoco", alla presenza del regista Alberto Boaglio, del fotografo Enrico Ricci, dello scenografo Stefano Senestro e con la partecipazione dell'attore Terzo.

L'ultimo appuntamento è in programma martedì 11 agosto, quando sarà proiettato il documentario "Dil Kumari" di Gabriele Testa. Il film porterà il pubblico alla scoperta del Nepal attraverso il racconto dell'attività solidale svolta da Cecy Onlus, offrendo uno sguardo che va oltre l'alpinismo per concentrarsi sull'impegno umanitario.

La mostra "Arte a Tre. Tre Pittori, tre Nazioni, tre Espressioni" sarà visitabile tutti i giorni fino al 16 agosto.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero.