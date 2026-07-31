Mondovì si veste d’arte: torna la Mostra dell’Artigianato Artistico, giunta alla 58ª edizione

Mondovì si prepara a diventare ancora una volta la capitale dell’artigianato e dell’arte. Dal 13 al 17 agosto il quartiere storico di Mondovì Piazza accoglierà la 58ª edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico, appuntamento ormai storico del Ferragosto monregalese capace, da oltre mezzo secolo, di richiamare migliaia di visitatori grazie a una proposta ricca e variegata.

L’edizione 2026 conferma la formula vincente della manifestazione: un percorso ad anello tra le vie e i palazzi del centro storico, con partenza e ritorno in Piazza Maggiore, passando per via Gallo, la salita al Belvedere, i giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche via Vico, principale accesso al quartiere di Piazza, ospiterà esposizioni dedicate all’artigianato artistico.

Artisti e artigiani saranno protagonisti con opere uniche, lavorazioni tradizionali e sperimentazioni creative, affiancati da un ricco calendario di eventi collaterali. L’orario di apertura, dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 23.30, permetterà ai visitatori di vivere pienamente l’esperienza della Mostra tra espositori, musei, edifici storici, laboratori e spettacoli serali.

Un programma ricco tra arte, musica e partecipazione

La Mostra dell’Artigianato Artistico si conferma un evento aperto a tutti, con iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi. Tra queste anche il laboratorio promosso dagli ospiti del centro La Vignola della Cooperativa sociale Il Melograno, in programma venerdì mattina subito dopo l’apertura: un’attività dedicata alla realizzazione di segnalibri e oggetti seminabili in carta riciclata.

Non mancheranno i momenti conviviali, come il pranzo organizzato in collaborazione con l’associazione La Funicolare presso la Taverna della Torre, nel cortile della biblioteca vicino ai giardini del Belvedere.

Un’edizione che punta ancora una volta sulla partecipazione attiva e sul legame emotivo tra la città e una manifestazione che, nonostante la sua lunga storia, continua a rinnovarsi e sorprendere.

Piazza Maggiore protagonista degli spettacoli serali

Ogni sera alle 21.30 Piazza Maggiore ospiterà spettacoli e concerti.

Giovedì 13 agosto spazio al mondo del circo con gli artisti proposti dall’associazione Macramè – Piazza di Circo Festival: in programma lo spettacolo circense “Showgroup – Vetrina di Luca Palombella”, con illusionismo, magia e prestigiazione, e l’esibizione itinerante “Doisberto”, tra clown, trampoli e giocoleria.

Venerdì 14 agosto sarà protagonista il cabaret con Gene Gnocchi e lo spettacolo “Cose che mi sono capitate… ancora”, un viaggio ironico tra episodi e ricordi della sua vita.

Sabato 15 agosto salirà sul palco Giorgio Conte Quartet, con il suo teatro-canzone e un repertorio che ha segnato la musica italiana.

Domenica 16 agosto chiusura musicale affidata ai Blues It Studio, cinque musicisti cuneesi impegnati a reinterpretare grandi brani della canzone d’autore italiana attraverso le atmosfere del blues.

Le “Mostre nella Mostra”: un viaggio tra ceramica, arte e memoria

Numerose saranno le esposizioni ospitate negli spazi storici di Mondovì Piazza. In Piazza Maggiore sarà protagonista la Ceramica Ficola di Deruta con “Grandi maioliche Ficola. Artigiani da tre generazioni”.

Tra gli appuntamenti espositivi anche “Complicità artistiche. D’acqua, terra e… colori” dell’associazione Ceramica Vecchia Mondovì, “Il cervello è proprietà privata” di Paolo Odorizio – Artmagiqueici, “Bastoni da passeggio – Utilità e prestigio” di Silvio Borsarelli e “Frequenze” di Gianmario Vigna.

Spazio inoltre alle opere di Gianni Vigna, dell’associazione Bocce Quadre Mondovì, di Egidio Longo, Nanni Errichiello, Manuela Incorvaia, Mario Vivalda e al percorso dedicato all’araldica monregalese curato dal Centro Studi Monregalesi.

Anche Mondovì Breo sarà coinvolta con le esposizioni ospitate al Museo della Casa e al Polo espositivo della Chiesa di Santo Stefano, tra installazioni, pittura, fotografia e percorsi dedicati alla creatività contemporanea.

Laboratori, visite guidate ed esperienze sul territorio

La Mostra offrirà anche numerose occasioni per scoprire Mondovì attraverso esperienze immersive. Dal 14 al 17 agosto saranno organizzate escursioni guidate gratuite in e-bike con partenza da Piazza Maggiore, mentre il 15 e 16 agosto torneranno le visite guidate gratuite in notturna.

Aperti anche il Museo della Stampa, la Chiesa della Missione e la Torre del Belvedere, con visite guidate dedicate agli spazi storici della città. Previsti inoltre percorsi speciali a Palazzo Fauzone, visite alla Divina Spa, laboratori per bambini e adulti e attività creative al Museo della Ceramica.

Tra gli appuntamenti da segnalare anche il workshop “Tazze in viaggio”, dedicato alla lavorazione della ceramica, in programma il 16 agosto al Museo della Ceramica.

Un simbolo dedicato a Giovanni Garelli e Paolo Vidili

Come da tradizione, anche quest’anno sarà presentato il piatto celebrativo realizzato dalla Ceramica Besio su disegno di Michela Basso. L’edizione 2026 sarà dedicata a Giovanni Garelli e Paolo Vidili, due figure legate alla storia artistica e culturale del territorio.

Dal 13 al 17 agosto Mondovì Piazza tornerà dunque a raccontare la propria identità attraverso il saper fare, la creatività e la bellezza. Un appuntamento che invita cittadini e visitatori a raggiungere il Monte Regale anche attraverso la caratteristica funicolare dal quartiere Breo, per vivere cinque giorni all’insegna dell’arte in tutte le sue forme.