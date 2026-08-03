Arpa: luglio 2026 è il terzo mese più caldo di sempre in Piemonte

Il mese di luglio 2026 è stato caratterizzato dalla persistente influenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana, esteso dall'Africa nord-occidentale verso la Penisola Iberica e la Francia e in grado di interessare direttamente anche il Piemonte.

La conseguenza è che, in Piemonte, 28 giorni su 31 di luglio 2026 sono risultati superiori alla norma del periodo 1991-2020.

È quanto riporta Arpa Piemonte sul suo sito ufficiale.

Luglio 2026 ha avuto una temperatura media sul Piemonte di 22.30°C; tale valore lo colloca al secondo posto tra i mesi di luglio più caldi dopo luglio 2015 che lo precede con 22.55°C.

Luglio 2026 è anche il terzo mese in assoluto più caldo della serie storica piemontese valutata dal 1958, dietro ad agosto 2003 per soli 0.01°C.

Nello stesso mese si sono verificati anche picchi giornalieri di rilievo; prima l’8 e poi il 30 luglio hanno registrato le temperature massime giornaliere di luglio più elevate della distribuzione storica, con 30.5°C e 30.9°C rispettivamente.

L’8 luglio una settantina di termometri della rete Arpa Piemonte hanno stabilito il primato di temperatura massima per luglio dalla data di installazione; tra essi i sensori torinesi di via della Consolata, via Reiss Romoli e Alenia, e anche Asti e Cuneo Cascina Vecchia tra i capoluoghi. Ancora primati mensili di temperatura massima in una trentina di termometri il 30 luglio, in prevalenza situati in località montane e pedemontane. L’8 e il 30 luglio una decina di termometri ha stabilito anche il primato di temperatura massima assoluta, valida per tutti i mesi dell’anno.

Nel suo report Arpa cita anche i record di temperatura minima più elevata che esprimono un’indicazione del disagio fisico notturno; si sono verificati in 53 termometri della rete dell'Agenzia, nuovamente nei giorni 8,30 e 31 luglio. Di questi una decina sono primati assoluti.

Sempre il 30 luglio ad Acqui Terme (AL) è stato registrato il valore termico più alto del mese con 40°C; non si tratta però di un record perché è inferiore ai 40.9°C del 22 luglio 2015. Occorre sottolineare che nel mese di luglio 2026 i valori di temperatura massima in pianura sono stati leggermente più bassi rispetto a luglio 2015 e agosto 2003 quando i superamenti dei 40°C furono più numerosi.

Il bimestre giugno-luglio 2026 è stato il più caldo in assoluto nella serie storica di Arpa Piemonte davanti al 2022 e al 2003; in entrambi i mesi il 2026 occupa il secondo posto.

Capoluoghi di provincia

Per quanto riguarda l'analisi di indicatori termici nei capoluoghi di provincia emerge che luglio 2026 si è distinto per un numero eccezionalmente elevato di giorni e notti tropicali su gran parte del Piemonte.

Le anomalie più significative si osservano nelle temperature minime, con scostamenti positivi del numero di notti tropicali superiori a 10 giorni in molte stazioni e punte di oltre 18 giorni a Pallanza. Valori particolarmente elevati si osservano anche a Cuneo (+13 giorni), Novara (+12 giorni) e Biella (+11 giorni).

Anche i giorni torridi risultano nettamente superiori alla norma nelle pianure centro-meridionali, in particolare ad Alessandria, Asti e Torino