Pianfei si prepara alla benedizione dei trattori

A Pianfei torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di agricoltura e motori: domenica 9 agosto si rinnova la benedizione dei trattori, organizzata dal gruppo “Trattori Pianfei”, realtà di cui fanno parte numerosi appassionati del territorio, in collaborazione con la Società e la Pro Loco.

I trattori saranno protagonisti fin dal mattino con il ritrovo previsto nella piazza della chiesa, dove si svolgeranno la Santa Messa e la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli.

Al termine della celebrazione, la Società allestirà un chiosco per un momento di incontro e socialità con un aperitivo aperto ai partecipanti, prima di proseguire con il pranzo previsto presso il campo sportivo, occasione per stare insieme e condividere una giornata all’insegna dell’amicizia e dello spirito di comunità.

La festa proseguirà anche in serata con il tanto atteso “Mojito Tractor Party”, appuntamento conclusivo che accompagnerà i partecipanti tra musica, divertimento e allegria.