Prosegue anche ad agosto il programma estivo dell’Ecomuseo della Pastorizia

Dopo gli appuntamenti che hanno animato i mesi di giugno e luglio, il programma estivo dell’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo prosegue ad agosto con un calendario di iniziative dedicate alla cultura, alla creatività e alla scoperta del territorio. Cinema all’aperto, laboratori di feltro, musica contemporanea, divulgazione scientifica, escursioni notturne e incontri con protagonisti della cultura e dello sport accompagneranno residenti e visitatori in un percorso che intreccia tradizione, linguaggi contemporanei e partecipazione.

Sabato 8 agosto sarà una giornata ricca di appuntamenti all’Ecomuseo della Pastorizia.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, prende il via il laboratorio collettivo di feltro curato dall’artista feltraia Romina Dogliani, ispirato allo spettacolo “Teresa, ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento” con Patrizia Camatel. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte e tutti senza necessità di esperienza, propone la realizzazione condivisa di un’opera tessile collettiva. Dopo la prima edizione del laboratorio, che ha dato vita a due tendaggi – uno custodito presso l’Ecomuseo e uno in viaggio con lo spettacolo teatrale – questa nuova esperienza porterà alla creazione di un ulteriore manufatto corale. Durante le due giornate di lavoro, sabato 8 e domenica 9 agosto, i partecipanti saranno coinvolti nella costruzione di una grande tela di feltro attraverso l’utilizzo di materiali tessili, stoffe, centrini, merletti e frammenti personali, intrecciati con ago, filo e racconti condivisi. Il laboratorio si configura come un’esperienza artistica e relazionale, in cui la dimensione manuale si intreccia con quella narrativa e simbolica, dando forma a un’opera ispirata ai temi della memoria e della cura. Ai partecipanti è richiesto di portare con sé materiali personali come vecchie cartoline, tessuti, pizzi o centrini legati alla propria storia familiare.

Sempre sabato 8 agosto, alle ore 21.00, la piazzetta dell’Ecomuseo si trasformerà in un cinema all’aperto per la proiezione, a ingresso libero, di Ritorno al Tratturo, film nato da un’idea di Francesco Cordio, Elio Germano e Filippo Tantillo. Il film affronta il tema delle aree interne italiane attraverso le storie di contadini, allevatori, artigiani, piccoli imprenditori e studenti che vivono e lavorano in territori spesso caratterizzati da isolamento geografico e difficoltà di accesso ai servizi, ma dove si sviluppano nuove forme di comunità, reti locali e pratiche di resistenza culturale e sociale. Il riferimento storico e simbolico del tratturo, antica via erbosa utilizzata per la transumanza tra l’Appennino e il Mediterraneo, diventa il filo conduttore di un racconto dedicato alla relazione tra persone, paesaggi e possibilità di costruire alternative sostenibili ai modelli di sviluppo dominanti. Al termine della proiezione è previsto un incontro con il regista Francesco Cordio, in dialogo con Andrea Ceraso.

Il programma prosegue martedì 11 agosto, alle ore 21.00, con “Constellations Musical Maps”, una performance immersiva che unisce musica contemporanea, divulgazione scientifica e osservazione del cielo. L’evento propone un’esperienza sonora basata sulla sonificazione di dati astronomici relativi alle costellazioni, elaborati attraverso il software Interkosmos e trasformati in composizioni originali per pianoforte ed elettronica. Durante la serata ogni brano sarà dedicato a una specifica costellazione e introdotto da brevi momenti di ascolto e spiegazione. L’incontro tra arte e scienza sarà accompagnato da un’introduzione al cielo stellato e ai contenuti astronomici a cura del divulgatore Franco Borgogno. La performance musicale sarà affidata a Marco Varvello (pianoforte ed elettronica), in un percorso artistico pensato come esperienza immersiva e accessibile a un pubblico trasversale. L’ingresso è libero.

Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.00, l’Ecomuseo della Pastorizia propone una passeggiata notturna alla Big Bench di borgata Castello, con partenza da Pietraporzio e accompagnamento della guida escursionistica Stefano Melchio. Un’esperienza immersiva nella montagna notturna, tra sentieri, silenzio e cielo stellato, per riscoprire il paesaggio alpino in una dimensione lenta e contemplativa. Durante il percorso sarà possibile osservare il firmamento e vivere momenti di ascolto e connessione con la natura. La partecipazione è gratuita.

Gli appuntamenti proseguono giovedì 13 agosto, alle ore 15.00, a Bersezio, nella piazzetta del Municipio, con un nuovo laboratorio creativo di feltro condotto da Romina Dogliani. Il pomeriggio sarà dedicato alla realizzazione di un arazzo in feltro, tra sperimentazione tessile e tradizione alpina. La partecipazione prevede un costo di 5 euro a persona.

A completare gli appuntamenti di Ferragosto sarà la presentazione del libro “Ho imparato a vincere. Passione, fatica e tenacia per il traguardo” di Stefania Belmondo con Antonella Saracco, in programma domenica 16 agosto alle ore 17.30 nella saletta incontri dell’Ecomuseo della Pastorizia, nell’ambito della festa patronale dell’Assunta e di San Rocco e in collaborazione con la Libreria del Forno di Pietraporzio. L’incontro rappresenta un’occasione particolarmente significativa per il territorio, anche in considerazione delle origini dell’atleta, nata proprio nella borgata di Pontebernardo. Il volume ripercorre il percorso umano e sportivo della campionessa di sci di fondo, una delle figure più importanti nella storia dello sport italiano e internazionale. Attraverso una narrazione intensa e personale, Stefania Belmondo racconta il proprio cammino tra vittorie olimpiche e mondiali, difficoltà, sfide e rinascite, offrendo uno sguardo autentico sulla dimensione umana dello sport ad alto livello. Ambassador di Milano-Cortina 2026 e prima tedofora ai Giochi Olimpici di Olimpia, Stefania Belmondo è stata per oltre vent’anni la sciatrice italiana più titolata, con 10 medaglie olimpiche, 13 medaglie mondiali e numerosi podi in Coppa del Mondo. Il libro restituisce anche il rapporto con la vita quotidiana e il ritorno alla dimensione civile e familiare, tra impegno professionale e attività di testimonianza nelle scuole. Saranno presenti l’autrice e la co-autrice.

Il programma estivo dell’Ecomuseo della Pastorizia proseguirà anche dopo Ferragosto con nuovi appuntamenti dedicati alla cultura, alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione, continuando ad accompagnare l’estate in Valle Stura con proposte rivolte a un pubblico ampio e diversificato.

Per informazioni e prenotazioni:

Ecomuseo della Pastorizia

ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

+39 347 211 8377

Per la passeggiata notturna del 12 agosto:

+39 347 238 5581 (guida escursionistica)