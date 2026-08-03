Ultimi appuntamenti prima della pausa estiva per Arcipelago

Prima della pausa estiva, Arcipelago propone una settimana di appuntamenti e alcune variazioni alla programmazione del circolo.

Tra gli eventi in calendario c'è il torneo di calcetto (quello da tavolo), venerdì 7 agosto dalle 18:30 alle 20:30, organizzato per vivere in modo diverso la consueta apertura del venerdì. Ci si può iscrivere già in coppia oppure singolarmente: le squadre verranno formate anche sul posto. Per iscriversi è possibile contattare Giulia al 370 3474145 oppure Valentina al 371 4644139.

Sabato sera il circolo resterà eccezionalmente chiuso in vista dell'appuntamento di domenica 9 agosto quando prenderà il via Porto Acustico, una nuova rassegna dedicata alla musica dal vivo che da settembre entrerà stabilmente nella programmazione di Arcipelago.

Il primo ospite sarà Beppe Puso, musicista, performer e scrittore, con uno spettacolo che attraversa canzone d'autore, teatro dell'assurdo e ironia. Sarà anche l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, un'occasione per ritrovarsi e salutarsi prima della ripresa delle attività. Ingresso riservato a soci e socie ARCI con formula Up to You.

Dopo questa settimana, Arcipelago si prenderà due settimane di pausa. Durante questo periodo non si terranno le consuete aperture del venerdì e del sabato sera, mentre continueranno due appuntamenti ormai consolidati: il martedì sera con l'Officina di riparazione informatica e il giovedì con le serate di giochi da tavolo organizzate insieme a White Rabbit.

La programmazione completa riprenderà a fine agosto con nuovi appuntamenti e con l'avvio della nuova stagione del circolo.