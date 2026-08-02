Cavallerleone, la scuola primaria resta aperta: autorizzata la pluriclasse per l'anno scolastico 2026/2027

La scuola primaria di Cavallerleone resterà regolarmente aperta anche per l'anno scolastico 2026/2027. Si conclude così con un esito positivo una vicenda che nelle ultime settimane aveva tenuto in apprensione la comunità locale, preoccupata per il rischio di mancata attivazione della pluriclasse a causa del numero di iscritti.

A lanciare l'allarme era stato il sindaco Marcellino Peretti, richiamando l'attenzione sulla necessità di tutelare i plessi scolastici dei piccoli Comuni per contrastare lo spopolamento e garantire un fondamentale presidio di crescita. L'appello è stato accolto dal collega di Villanova Solaro, Gabriele Giletta, e dal senatore Giorgio Maria Bergesio, che si sono attivati per promuovere un confronto con il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Stefano Suraniti, e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, Umberto Pelassa.

Il percorso istituzionale ha condotto all'adozione del provvedimento che autorizza ufficialmente l'attivazione della pluriclasse in organico per il prossimo anno scolastico, garantendo la continuità didattica del plesso.

"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – hanno dichiarato il senatore Giorgio Maria Bergesio e il sindaco Gabriele Giletta –, perché dimostra che quando le istituzioni lavorano in sinergia è possibile dare risposte concrete ai cittadini. La scuola nei piccoli Comuni è un presidio sociale fondamentale e un punto di riferimento per le famiglie. Ringraziamo Stefano Suraniti e Umberto Pelassa per la disponibilità e l'attenzione dimostrate, oltre al sindaco Marcellino Peretti per aver posto la questione con determinazione."

"Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto – ha concluso il sindaco di Cavallerleone, Marcellino Peretti –, ed è stato importante sentire la vicinanza delle istituzioni su un tema così rilevante per la nostra comunità. Ringrazio in particolare il senatore Bergesio e il sindaco Giletta per essersi attivati concretamente e aver seguito l'interlocuzione che ha portato a questo traguardo."