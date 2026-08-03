Cortemilia si prepara alla 72ª "Fiera Nazionale della Nocciola": tre settimane di eventi nel cuore dell'Alta Langa [VIDEO]

Più di tre settimane di Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia animeranno l'Alta Langa nella seconda metà di agosto, con qualche incursione anche nei primi giorni di settembre. Dal 14 agosto inizierà infatti la 72ª edizione dell'appuntamento di riferimento per la Nocciola Piemonte IGP, con l'inaugurazione prevista per sabato 22 agosto e il weekend del 28-29-30 agosto con tre importanti eventi.

La Fiera Nazionale della Nocciola rappresenta da oltre settant'anni il principale momento di valorizzazione di un prodotto simbolo dell'Alta Langa e, allo stesso tempo, un'importante occasione per raccontare un territorio fatto di paesaggi, cultura, tradizioni, turismo e qualità della vita. Cortemilia, Comune Turistico del Piemonte e appartenente al circuito dei Borghi Sostenibili della Regione Piemonte, è considerata la capitale della Nocciola Piemonte IGP, una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del Piemonte.

La Nocciola Tonda Gentile delle Langhe trova proprio in quest'area le condizioni ambientali ideali per sviluppare caratteristiche uniche di qualità, aroma e versatilità, diventando negli anni un prodotto apprezzato in Italia e nel mondo. Attorno alla nocciola si è sviluppata una filiera composta da produttori agricoli, cooperative, aziende di trasformazione e realtà imprenditoriali che hanno saputo costruire un modello virtuoso capace di unire tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia è oggi uno degli appuntamenti più importanti dell'estate piemontese: una manifestazione capace di richiamare visitatori, operatori del settore e media, offrendo un ricco calendario di iniziative dedicate all'enogastronomia, alla cultura, agli spettacoli, alle attività per famiglie e alla scoperta dell'Alta Langa.

[Da sinistra, l'assessore regionale Paolo Bongioanni, il sindaco Marco Zunino, l'assessore regionale Marco Gallo]

Il primo appuntamento sarà venerdì 14 agosto dalle ore 19:30, con la Festa della Pieve nell'omonimo borgo. Il giorno successivo sarà l'occasione della Santa Messa alle 11 di mattina e, alle 21, il concerto dell'Ensemble I Fortunelli, nella Chiesa della Pieve di Santa Maria.

Sabato 22 agosto, alle ore 18.00, davanti al Palazzo Municipale, è prevista l'inaugurazione. Regione ospite di questa edizione sarà il Trentino Alto Adige. Durante l'inaugurazione verrà consegnata la Nocciola d'oro a Federica Russo Galla, tra le più autorevoli interpreti della pasticceria italiana contemporanea e recentemente insignita del titolo di Maestra dell'Arte della Cucina Italiana - sezione Pasticceria. Durante la serata, la tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese e numerosi gruppi musicali suoneranno nelle strade. Alle 23.30 un meraviglioso spettacolo pirotecnico avvolge Cortemilia, e questo ricco sabato inaugurale si chiuderà con il djset di "FM Disco Explosion".

Domenica 23 agosto, a partire dalle ore 9.00, bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Veneto, del Trentino Alto Adige e di altre regioni d'Italia, il Mercatino dla roba veja e antica, l'esposizione delle macchine agricole e la postazione mobile di Radio Vallebelbo. Alle ore 11.00 un Talk dedicato ai prodotti tipici del Trentino Alto Adige che incontrano la nocciola. A partire dalle 12.30 apre ufficialmente "Casa Nocciola", lo stand gastronomico allestito all'interno del Chiostro del Convento Francescano a cura della Proloco di Cortemilia. Nel pomeriggio, alle 16.00, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere, seguito da Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba che animeranno la sfilata. Alle 18.30 in Piazza Oscar Molinari, aperitivo culturale con Paolo Tibaldi, che presenta il suo libro "Abitare il piemontese", modera l'incontro Fabio Gallina; in collaborazione con la Libreria "Liberi tutti". Alle 21.30 "Kinder Police" in concerto.

Martedì 25 agosto alle ore 17.00 presso lo sferisterio comunale si terrà il "Memorial Romano Cane e Gianni Brezzi", sfida al cordino, con i quattro capitani che hanno guidato il "Nocciole Marchisio Cortemilia". Dalle ore 21.30, "Divina Show" in concerto, presso il Convento di San Francesco.

All'interno della settimana della fiera si svolgono inoltre altri momenti culturali, serate di danza, incontri letterari ed appuntamenti enogastronomici.

Venerdì 28 agosto: Ivana Spagna in concerto, dalle ore 21.30 presso il Parco La Pieve.

Sabato 29 agosto il centro storico di Cortemilia si trasforma in un grande festival dedicato a fumetti, videogiochi, cosplay, cultura pop, Giappone e Corea con il "Cortemilia Comics & Games". Novità di quest'anno il tema K-pop Demon Hunters, con spettacoli, showcooking, workshop, panel e tante attività distribuite nei due borghi. Ospiti d'eccezione le doppiatrici Giorgia Brunori, Beatrice Maruffa Camilla Marcucci, affiancate da numerosi autori, illustratori e content creator. In programma spettacoli di taiko, arti marziali, esibizioni K-pop, tornei di videogiochi, laboratori, arena Laser, area Lego, raduno e gara cosplay con una giuria di esperti e un gran finale con Dj Dee dalla Corea.

Dalle ore 21.30 al Parco La Pieve, Festa della Leva 2008.

Domenica 30 agosto, dalle ore 9.00 bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte e di altre regioni d'Italia e l'esposizione delle macchine agricole. Ore 12.30 apertura dello stand gastronomico "Casa Nocciola". Dalle ore 15.30 il gruppo "Cui da ribòte" e gli sbandieratori e musici del Borgo Santa Barbara animeranno le vie del paese. Alle ore 17.00 rappresentazione teatrale di "Nella di Cortemilia" a cura del Borgo Santa Barbara di Alba. Dalle ore 21.30, nell'unica data piemontese del suo Summer Tour 2026, salirà sul palco del Parco La Pieve Samurai Jay.

Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero e quello di venerdì 28 sarà con posti a sedere limitati. Punto ristoro e servizio bar disponibili nell'area adiacente ai concerti dalle ore 18.30.

Sabato 5 e domenica 6 settembre gli ultimi due appuntamenti legati alla Fiera, tra cui la consegna del premio Cortemiliese DOC a Iva Celano, ex insegnante, e il Premio Fautor Langae - Nocciola d'Oro 2026 a Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d'arte; Paola Veglio, imprenditrice. Il Premio Ambasciatore della Nocciola del Mondo andrà ad Aurora Cavallo, cuoca e food content creator e il Premio Ambasciatore della Nocciola a vita a Luciana Littizzetto.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'Assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni e l'Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo: «Sposare la valorizzazione di un prodotto tradizionale al territorio di cui è espressione, di cui ha plasmato nel tempo paesaggio, saperi ed economia, è una strada sulla quale il Piemonte punta con sempre maggiore determinazione. La nostra regione vanta da sola un quarto di tutte le produzioni agroalimentari a denominazione d'Italia, e la Nocciola Tonda Gentile Igp è ritenuta la migliore al mondo per qualità. La Regione Piemonte oggi la sta portando nel mondo come ambasciatrice dei nostri sapori. Per questo venire a scoprirla proprio nella sua piccola capitale, nel cuore del paesaggio Patrimonio Unesco, è un'opportunità che va incoraggiata e sostenuta con convinzione».

Il sindaco di Cortemilia Marco Zunino ha sottolineato il valore della Fiera Nazionale della Nocciola quale strumento di promozione e valorizzazione dell'intero territorio: «La Fiera Nazionale della Nocciola è molto più di un evento: è il momento in cui Cortemilia racconta sé stessa, la propria storia e il proprio futuro. La nocciola rappresenta il nostro prodotto simbolo, ma attorno ad essa si sviluppa un patrimonio fatto di persone, aziende, tradizioni, cultura e paesaggio. Da oltre settant'anni questa manifestazione permette di far conoscere un territorio che ha saputo mantenere saldo il legame con le proprie radici, guardando allo stesso tempo all'innovazione e alle nuove opportunità offerte dal turismo e dall'agricoltura di qualità. L'edizione 2026 sarà ancora una volta un'occasione per accogliere visitatori provenienti da vicino e da lontano, proponendo un programma ricco di appuntamenti dedicati alla nocciola, all'enogastronomia, alla cultura e all'intrattenimento. Un risultato reso possibile grazie al lavoro condiviso tra Amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni, volontari, produttori e attività del territorio, ai quali rivolgo il mio più sentito ringraziamento. La Fiera è il frutto di una grande collaborazione collettiva e rappresenta uno dei momenti più importanti per la promozione di Cortemilia e dell'Alta Langa».