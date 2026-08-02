EVENTI / Prima domenica di agosto nella Granda: feste patronali, rally, sagre e grandi appuntamenti tra sport e cultura

Nella prima domenica di agosto si svolgeranno a Mondovì i campionati italiani di Bocce Quadre, termineranno gli eventi della Fiera del Pesco di Canale e il Rally Regione Piemonte richiamerà tanti appassionati sulle strade delle Langhe.

Ma saranno le feste patronali il clou degli eventi più diffusi sul territorio cuneese, con i festeggiamenti della Madonna della Neve in varie località e molti paesi impegnati in appuntamenti gastronomici, musicali e di spettacolo.

Mostre, escursioni nella natura, visite guidate in luoghi iconici, raduni motoristici e festival culturali completano le offerte del fine settimana, da programmare sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .



***

CUNEO - RONCHI - ROATA ROSSI: FESTE PATRONALI

Nel week end saranno in corso le feste patronali di San Lorenzo a Ronchi e San Rocco a Roata Rossi. Fra gli eventi principali sabato 1 agosto 2a edizione di “Nduma per la Ruà”, pomeriggio di giochi a squadre a Roata Rossi e alle 20 “Bollito sotto le stelle” a Ronchi. Info: https://aclicuneo.it/

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO: SACRUM

Domenica 2 agosto si terrà un doppio appuntamento, alle ore 16 e 17, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Santa Maria 10. La mostra collettiva di arte contemporanea “Sacrum” proporrà due turni di visita guidata condotti direttamente dal curatore Roberto Mastroianni. Per partecipare alle visite guidate la prenotazione è obbligatoria. Info: 344 06 37 508 - info@grandarte.it

***

ALBA: RALLY REGIONE PIEMONTE

Dopo quelle di ieri, anche domenica 2 agosto si svolgeranno sulle strade di Langa le prove decisive della 20ª edizione del Rally Regione Piemonte. Quest’anno il Trofeo Silvio Stroppiana sarà valido per la massima serie italiana: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. Info: www.rallyalba.it

ALBA:MIRABILIA

Domenica 2 agosto, nelle location di piazza Duomo e Cortile della Maddalena, dalle 9 alle 22 serie di spettacoli dell’edizione 2026 di Mirabilia. Info: https://www.festivalmirabilia.it/programma-2026/on-the-road-2026-alba/

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO - BEGUDA: MADONNA DELLA NEVE

Nel week end proseguono i festeggiamenti della patronale dedicata alla Madonna della Neve. In programma tornei sportivi, momenti gastronomici, celebrazioni religiose, musica e divertimento per tutti.

***

BOVES: MUSEI APERTI

Domenica 2 agosto, dalle ore 15.30 alle 18.30, saranno aperti il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, presso il Parco Marquet in via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in via Moschetti 15. Aperti anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento e il museo dedicato ad Adriana Filippi. Info: 0175/567840 interno 1 - info@lafabbricadeisuoni.it .

BOVES - FONTANELLE: FESTA DELLA LEGIUN STRANIERA

Domenica 2 agosto, 40a edizione della festa della “Legiun Straniera”, in borgata San Giovanni. Nel programma raduno auto sportive, paella, grigliata mista, raduno di trattori e mezzi agricoli, musica con Bruno Mauro e la Band e alle 22.30 spettacolo pirotecnico. Info: https://www.facebook.com/legionstraniera/?locale=it_IT

***

CAMO: LANGHET EN FESTA

Nel week end proseguono gli appuntamenti della 47a edizione di “Langhet en Festa”. Sabato 1 agosto alle ore 20 tradizionale costinata e accompagnamento musicale di Sonia De Castelli. Domenica 2 agosto 14° VespaGiro e apertura del “Museo del Riciclo”, la pinacoteca con le opere pittoriche e scultoree del “Museo a Cielo Aperto”. Info: 352 09 20 380.

***

CANALE: FIERA DEL PESCO

Domenica 2 agosto, alle ore 10.30 in piazza Italia, cerimonia ufficiale di chiusura dell'83ª Fiera del Pesco con esibizione della Banda Musicale Folklore del Roero, delle Majorettes di Vezza d'Alba, delle associazioni di volontariato e sportive di Canale e del gruppo degli Amici gemellati di Sersheim. Dalle ore 21 in piazza Italia concerto dedicato alle più celebri colonne sonore dei film, eseguito dal vivo dalla Moviex Band e alle ore 23 spettacolo pirotecnico. Info: https://www.facebook.com/entefieradelpesco

***

CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 2 agosto, alle ore 14.30, sarà possibile effettuare una visita guidata del Santuario di San Magno della durata di un'ora. Info: www.santuariosanmagno.it

CASTELMAGNO - COLLETTO: RILIEVI

Domenica 2 agosto alle ore 16 nell’ambito del festival “Rilievi”, laboratorio “Andar per Erbe e Fiori. Frittate e altre Delizie” con Ela Assetta, tra erbe spontanee, tradizione culinaria (con merenda sinoira). Info: https://www.facebook.com/castelmagnofuturarilievi/?locale=it_IT

***

CHIUSA DI PESIO: RADUNO ALPINI

Domenica 2 agosto si terrà il 53° Raduno Intersezionale delle Penne Nere e il 3° Trofeo Divisione Alpina Cuneense – U.N.V.S. Luigi Pellin Cuneo. Info: 334 72 81 173 - 338 36 24 139.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO: FABBRICA MIRABILIS

Domenica 2 agosto, presso Palazzo Sarriod De La Tour dalle 14.30 alle 18.30 sarà visitabile la mostra "Fabbrica Mirabilis. L'art nouveau nell'epoca contemporanea". Info: attivamente12024@gmail.com

***

DEMONTE: VISITE PALAZZO BORELLI

Domenica 2 agosto, alle ore 10.30 e 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli, edificio seicentesco ricco di suggestioni. Info: www.vallesturaexperience.it/

***

ELVA: BORDIGA MUSIC FESTIVAL:

Domenica 2 agosto, dalle 10.30, in Borgata Serre, avrà inizio il “Bordiga Music Festival”. Musica con la John Birks Orchestra e Matteo Brancaleoni, mescolata con i celebri cocktail della distilleria Bordiga. Info: https://festadelginepro.it/

***

LESEGNO: DA CIABOT A CIABOT

Domenica 2 agosto nei boschi del Petalo Verde del Circuito Landandè, si terrà “Da Ciabot a Ciabot”, 5 tappe gastronomiche per scoprire i sapori autentici della tradizione. Info: https://crin.it/

***

LIMONE PIEMONTE: ACCADEMIE IN VALLE

Domenica 2 agosto, alle ore 21.15, al Teatro La Confraternita, andrà in scena il recital “Sogni notturni. Omaggio a Chopin”. Protagonisti Bruno Gambarotta, con letture e racconti, e il pianista Giorgio Costa, impegnato nell’esecuzione di celebri brani del compositore polacco. Evento gratuito. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE: FESTA PATRONALE

Domenica 2 agosto, dalle ore 11 con la S. Messa e la processione, avrà luogo la festa patronale di San Pietro in Vincoli. Molti gli eventi in programma fra cui caccia al tesoro e alle 19.30 la polentata. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE: BISTRÒ DALFIN

Domenica 2 agosto, alle ore 12, al lago Terrasole, nell’ambito della 2a edizione di “Terrasole Festival” concerto dei Bistrò Dalfin capitanati da Sergio Berardo. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MARGARITA: SAN MAGNO

Nel week end festeggiamenti in onore di San Magno, con momenti gastronomici, raduno trattori, caccia al tesoro notturna, musica con Elisa e Sergio. Info: 392 28 35 789 - 335 19 77 393.

***

MONDOVÌ: CAMPIONATO ITALIANO DI BOCCE QUADRE

Domenica 2 agosto dalle ore 10 alle 16, ancora gironi di qualificazione e a seguire le fasi finali. Dalle 16 alle 18.30 il Torneo Sprint e dalle 19 la finalissima per decretare i campioni d'Italia 2026. Alle 20 premiazione con inni ed elezione di Miss Bocce Quadre 2026. Infine, alle 21, cena finale per partecipanti e pubblico. Info: https://boccequadremondovi.weebly.com/

MONDOVÌ: MUSE RIBELLI

Domenica 2 agosto, in orario 10-13 / 16-20 presso ex chiesa di Santo Stefano a Breo, sarà visitabile la mostra “Muse ribelli. Donne, immagine, potere nella storia dell’arte”.

***

MOROZZO - CONSOVERO: FESTA MADONNA DELLA NEVE

Nel week end proseguono i festeggiamenti della festa patronale della Madonna della Neve.

***

ORMEA: LA CITTÀ DEI BAMBINI

Domenica 2 agosto, dalle 10 alle 18 in via Roma e piazza San Martino, si terrà la 10a edizione de “La Città dei bambini” giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Spettacoli itineranti, mercatini, laboratori e tanto divertimento. Info: https://www.comune.ormea.cn.it/

ORMEA: FESTA DELLA MONTAGNA

Domenica 2 agosto, dalle 11.30, 49a “Festa della Montagna”, presso il Rifugio Valcaira, con la partecipazione della Corale Stella Alpina di Ormea, per una giornata alle pendici del Pizzo d'Ormea. Info: 0174/392157.

***

PEVERAGNO - PRADEBONI: FESTA PATRONALE

Domenica 2 agosto festa patronale nella frazione peveragnese, con camminate, musica occitana con Les Randulines e Ula al Furn alle ore 20.

***

PIETRAPORZIO: FESTA DI SANTO STEFANO

Domenica 2 agosto festa patronale di Santo Stefano con celebrazione religiosa alle ore 11 ed eventi pomeridiani presso Ecomuseo della Pastorizia. Info: 347 21 18 377.

***

RACCONIGI: VITA QUOTIDIANA IN CASA SAVOIA

Domenica 2 agosto, alle ore 11.30 e alle ore 14.45, si terranno due visite guidate al Castello Reale, percorso con curiosità e aneddoti legati alla vita quotidiana dei Principi di Carignano e della famiglia Reale. Evento a pagamento. Info: www.cuneoalps.it

***

ROBILANTE: FESTA DELLE PIAGGE

Nel week end proseguono i festeggiamenti della Madonna della Neve alle Piagge. Domenica 2 agosto alle 19.30 pizza party e alle 21 Curenta e Balet con Luca e Roberto.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ: SGAMBATÀ 'D ROCAFORT

Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 9 e ritrovo al Palaterme, verrà organizzata la 49a “Sgambatà 'd Rocafort”, una passeggiata gastronomica a tappe. Info: 339 11 12 510.

***

RODDI: SOS CUOCHI AL CASTELLO

Domenica 2 agosto, alle 16.30, al Castello di Roddi, è in programma "SOS Cuochi", una visita per famiglie pensata per bambini dai 6 ai 12 anni e per gli adulti che desiderano condividere con loro un pomeriggio fatto di curiosità, scoperta e partecipazione. Info: https://castellodiroddi.barolofoundation.it/evento/famiglie-al-castello-di-roddi/

***

RIFREDDO: MADONNA DELLA NEVE

Domenica 2 agosto, alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa solenne e dalle 12.30 spazio al tradizionale pranzo con porchetta. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la consegna della dedica accompagnata dalla banda di Villafalletto, mentre alle 21 la giornata si concluderà con una serata danzante animata dal Trio Capinera. Info: 340 53 11 675.

***

SALUZZO: TRACCIANDO IL SENTIERO

Nel week end sarà visitabile presso la Castiglia, la mostra d'arte contemporanea "Tracciando il sentiero - Dialoghi e Altri Sguardi tra arte, ambiente e visioni del futuro". A cura della Fondazione Garuzzo. Info: www.fondazionegaruzzo.org/

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT: XXVI SANGIACOMO IN FESTIVAL

Nel week end avrà luogo la XXVI edizione del “Sangiacomo in Festival”, manifestazione Internazionale di Teatro di Figura, organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta. Ricco programma di spettacoli e di una serie di laboratori, dedicati ai bambini dai 5 anni in su, che condurranno i piccoli partecipanti nel colorito mondo delle marionette. Info: 346 35 24 547 - 347 76 27 706.

***

SAVIGLIANO: ORGANI VESPERA

Domenica 2 agosto, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Andrea, si terrà un appuntamento concertistico con protagonisti due musicisti di fama internazionale: l’organista Margherita Sciddurlo e il percussionista Luigi Morleo. Info: 333 43 09 709.

SAVIGLIANO: TEND’ART 2026

Domenica 2 agosto, alle ore 18, in Strada Maresco 13/D si svolgerà “Tend’art”, rassegna di Circo Contemporaneo e Teatro con lo spettacolo "Il Matrimonio" (Tan Tan Teatro). Info: https://linktr.ee/fumachenduma

***

STROPPO - BORGATA PASCHERO: STROPPO IN FESTA

Nel week end a Borgata Paschero musica, tradizioni, prodotti locali e momenti di convivialità. Un appuntamento pensato per riunire residenti, turisti e visitatori e vivere insieme una giornata di festa nel cuore della Valle Maira. Info: www.comune.stroppo.cn.it/

***

VALDIERI: L’ETÀ DEL BRONZO

Domenica 2 agosto l'Associazione Culturale Flamulasca è ospite della Cooperativa Montagne del Mare al Parco Archeologico per far vivere un giorno nell'Età del Bronzo e del Ferro. Il pubblico partecipante sarà coinvolto in attività laboratoriali di vita quotidiana tipica di quel tempo. Appuntamento dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.Info: https://www.montagnedelmare.it/

VALDIERI - MADONNA DEL COLLETTO: FESTA PATRONALE

Domenica 2 agosto, dalle ore 12.30, "Festa della Madonna del Colletto" con la tradizionale polentata. Info: https://www.comune.valdieri.cn.it/

VALDIERI - SANT’ANNA: FACCIAMO IL PANE

Domenica 2 agosto, dalle ore 10 alle 17, nel cortile dell'Ecomuseo della Segale, la Guida Parco Daniele Regine sarà impegnato a impastare, infornare e a raccontare storie ed esperienze legate al pane e alla segale. La partecipazione è gratuita. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

VERNANTE: STELLA D’ORIENTE

Domenica 2 agosto, alle ore 21.30, in piazza de l'Ala, concerto "Stella d'Oriente", tributo ai Nomadi. Passione, energia e grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana ci accompagnano in un viaggio tra emozioni, ricordi e canzoni senza tempo. Ingresso gratuito. Info: 0171/920550.

***

VILLAFALLETTO - MONSOLA: GRANDAE MUSICA A VILLA

Domenica 2 agosto, alle ore 20.45 a Monsola, presso la Chiesa dei Santi Lorenzo e Sebastiano, si terrà il quarto concerto della V Stagione musicale Grandae Musica a Villa - Incanti [S]Conosciuti. La serata avrà come protagonista il duo formato dal giovane violoncellista Stefano Giachero e dalla organista Mariagrazia Varrone. In programma musiche di Zipoli, Bach, Grützmacher, Saint-Saëns, Stanley, Frescobaldi, Fauré, Franck. Info: grandamusica@gmail.com

VILLAFALLETTO - TERMINE: MADONNA DELLA NEVE

Domenica 2 agosto si festeggia la Madonna della Neve con celebrazione solenne alle ore 11 nella rettoria della frazione con concerto della banda “Conte Corrado Falletti”.

***

VINADIO: TEMPORARY SHOP

Domenica 2 agosto il Forte di Vinadio ospita la 14a edizione del “Temporary Shop”, l’iniziativa organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che ogni estate trasforma gli spazi del Forte Albertino in una vetrina dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio. Ingresso gratuito. Info: 0171 959151 / 0171 1670042. - www.fortedivinadio.com .

***

TORRE MONDOVÌ: HEMERA FESTIVAL

Domenica 2 agosto appuntamento per la 4a edizione di “Hemera Festival” con il tema di quest’anno: “L’intimità del conflitto”. Info: 393 07 73 704.