Limone Piemonte: gli eventi dal 6 al 9 agosto tra blues in quota, arte e sonorità internazionali

Quattro giorni all'insegna della musica, dell'arte e della scoperta del territorio: dal 6 al 9 agosto Limone Piemonte ospiterà un calendario di appuntamenti che spazia dal blues in quota alle sonorità folk di Accademie in Valle, dall'arte contemporanea agli incontri letterari.

Giovedì 6 agosto alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la proiezione del docu-film di Clara Vallauri "La visione di Bernard Damiano". Il documentario ripercorre la storia dell'ultimo degli espressionisti della scuola di Van Gogh, offrendo al pubblico un viaggio alla scoperta della sua vita e della sua produzione artistica. Damiano, artista originario della Valle Grana, visse e dipinse in Costa Azzurra, sulla Riviera Ligure e a Parigi. La visione del cortometraggio sarà arricchita da un breve incontro con il critico Enrico Perotto, l'artista Marco Gas, Davi Arneodo e la sceneggiatrice Clara Vallauri. Ingresso libero.

Venerdì 7 agosto alle ore 16 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci si terrà un nuovo appuntamento della Rassegna "Incontri d'autore". Giovanni Bonavia e Andrea Dematteis presenteranno i volumi "La profezia d'Italia", "Esule per un sogno" e "Il cavaliere di Hédonville". Ingresso libero.

Sempre venerdì 7 agosto, alle 21 nella chiesa di San Pietro, farà tappa a Limone Piemonte la rassegna Organi Vespera, dedicata alla valorizzazione degli organi storici e delle eccellenze organistiche del territorio. Il concerto vedrà protagonista l'organista Roberto Fresia, accompagnato da Vera Anfossi (viola), Ubaldo Rosso (flauto) e Milena Punzi (violoncello), in un'esibizione che metterà in dialogo le sonorità dei quattro strumenti. Ingresso libero.

Sabato 8 agosto alle 10.30 nella Sala Consiliare si terrà il dibattito pubblico "Riusciremo a votare nel 2027 con una legge elettorale costituzionalmente legittima?". Interverranno Lara Trucco, professoressa di Diritto costituzionale dell'Università di Genova, Andrea Levico, autore del volume "Perché votare?", Bartolomeo Nicolotti dell'associazione Voto LibEguale e il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi.

A partire dalle 14 e fino alle 23, le vie del centro storico ospiteranno il tradizionale Mercatino dell'artigianato della lavorazione del legno, della pietra e della ceramica: un'occasione per scoprire i manufatti realizzati dagli artigiani del territorio.

Nel pomeriggio spazio anche a "Opere Vive – Percorsi di valorizzazione dell'arte pubblica del Cuneese", iniziativa dedicata alla scoperta di "My Heritage", l'opera di Alice Visentin realizzata in piazza San Sebastiano. Partendo dai temi dell'eredità, dell'identità e della memoria locale, il progetto propone un'occasione di incontro e riflessione sul rapporto tra storia personale, comunità e territorio. Alle 16 è in programma una visita guidata all'opera con laboratorio creativo per bambini e ragazzi, mentre alle ore 17 si terrà una visita guidata all'installazione e al Museo dello Sci, seguita da un laboratorio aperto a tutti. Le attività sono a partecipazione libera, senza prenotazione, con ritrovo in piazza San Sebastiano (info: 351 9510862). L'opera è stata realizzata dal Comune di Limone Piemonte con il contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Distruzione.

Sempre sabato 8 agosto, dalle 16 alle 21, gli amanti del trekking potranno partecipare all'escursione al tramonto "Forti del Col di Tenda per la via romana", accompagnati dalla guida escursionistica Monica Dalmasso. La partenza è prevista da Limonetto. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it .

La serata proseguirà al Teatro Alla Confraternita con lo spettacolo "World Wide Folk", nuovo appuntamento della rassegna "Accademie in Valle". Alle 21.15 l'Ensemble Mistralia accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le tradizioni popolari di diversi Paesi, con un repertorio che spazia dalle sonorità celtiche a quelle sudamericane, occitane, balcaniche e klezmer. I brani, rivisitati con arrangiamenti originali che fondono musica colta e linguaggi contemporanei, daranno vita a un percorso musicale all'insegna della condivisione culturale e del dialogo tra i popoli. Ingresso libero; consigliata la prenotazione presso l'Ufficio Turistico (0171 925281).

Domenica 9 agosto il centro storico tornerà a fare da cornice al Mercatino dell'artigianato della lavorazione del legno, della pietra e della ceramica, in programma dalle 10 alle 19.

A mezzogiorno il Lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine, ospiterà un nuovo appuntamento del "Terrasole Festival" con il concerto dei The Newton Family Blues. Guidata da Tom Newton, tra i più apprezzati armonicisti italiani della nuova generazione, la formazione proporrà uno spettacolo che intreccia blues, soul, reggae, folk e sonorità contemporanee. Lo spettacolo è raggiungibile con una passeggiata di venti minuti dall'arrivo della Telecabina Severino Bottero, in partenza dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure a piedi dal centro storico attraverso i sentieri escursionistici, con un itinerario di circa due ore e mezza.

A chiudere il fine settimana sarà, domenica 9 agosto alle 21 in piazza del Municipio, il concerto dei The Liptones Rockabilly Experience. Il trio porterà sul palco un coinvolgente spettacolo, reinterpretando in chiave psycho-rockabilly celebri successi degli anni '60 e '80.

Anche la frazione di Limonetto propone un calendario di appuntamenti dedicati alla musica, alla tradizione e al divertimento.

Venerdì 7 agosto alle 21 appuntamento con "Impariamo le danze occitane" insieme a Daniela Mandrile, per una serata alla scoperta dei balli delle vallate occitane.

Sabato 8 agosto alle 15 spazio ai "Retrogiochi: giochi di una volta" con Micromundi, mentre alle 21 sarà la volta di "Dr. Why", il quiz a squadre curato da KdiMalinki.

Domenica 9 agosto il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con i giochi per bambini alle 16. La giornata proseguirà alle 19.30 con la serata agnolotti e si concluderà alle 21 con il concerto dei Sonadors, protagonisti di un viaggio musicale tra le sonorità della tradizione occitana.