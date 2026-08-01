Marco Pozza a Chiusa di Pesio per presentare "Il miele e le cipolle"

Mercoledì 5 agosto alle 21, la Biblioteca Civica "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio ospiterà Marco Pozza per la presentazione del suo ultimo libro "Il miele e le cipolle", pubblicato da Edizioni Paoline. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con il sostegno della Libreria Stella Maris di Cuneo.

Don Marco Pozza è il parroco del carcere Due Palazzi di Padova, scrittore e comunicatore dal linguaggio diretto e coinvolgente, capace di avvicinare temi profondi al vissuto di tutti i giorni. Nel nuovo volume propone una rilettura originale dell'Esodo e dell'esperienza del Sinai, mettendo al centro la grande sfida della libertà. Attraverso la figura di Mosè e il cammino del popolo d'Israele nel deserto, l'autore invita a riflettere sul contrasto tra il rischio della libertà e la rassicurante nostalgia delle vecchie schiavitù.

Un percorso spirituale e umano che, illuminato dall'esperienza maturata accanto ai detenuti, parla a credenti e non credenti, offrendo spunti di riflessione su responsabilità, scelte e desiderio di riscatto. Nelle parole di Don Pozza, il carcere diventa una parabola del vivere umano, un Vangelo scritto nelle fragilità e nelle ferite delle persone: un luogo in cui le etichette perdono significato, in cui non esistono reati che definiscano per sempre un individuo, ma uomini e donne che hanno commesso errori. Prima viene la persona, poi la sua storia.

L'ingresso è gratuito. La serata si terrà in Piazza Oreglia. Per organizzare al meglio la serata è consigliata la prenotazione al numero 0171-735514 (anche via WhatsApp). Durante l'incontro sarà presente la Libreria Stella Maris con i libri in vendita.