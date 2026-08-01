Monterosso Grana, arte contemporanea nella Cappella di San Sebastiano con la mostra "Omnia mutatur nihil mutantur"

L'arte contemporanea incontra la storia a Monterosso Grana. L'Associazione San Sebastiano e San Giacomo propone la mostra "Omnia mutatur nihil mutantur" – tutto cambia, niente cambia – che vedrà protagonisti gli artisti Agostino Crosetto e Roberto De Siena.

L'esposizione sarà allestita all'interno della Cappella di San Sebastiano, edificio risalente al XV secolo situato al numero 6 della Strada Provinciale 23, e sarà visitabile da lunedì 10 a domenica 16 agosto 2026, con orario 9-12 e 15-19. L'ingresso è libero.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e artistica promosso dall'associazione, che recentemente ha completato anche l'allestimento dell'opera in pietra "In Aurea", collocata lungo il sentiero del Sarvanot, con partenza dal cimitero di Monterosso Grana.

La mostra offrirà ai visitatori l'occasione di scoprire il dialogo tra linguaggi artistici contemporanei e uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico locale, in un percorso che invita a riflettere sul rapporto tra trasformazione e continuità, richiamato già dal titolo dell'esposizione.

Per informazioni è possibile contattare l'Associazione San Sebastiano all'indirizzo ass.ss.sebagiac@gmail.com oppure Roberto De Siena al numero 393 9685828 o all'indirizzo ghiron2@gmail.com.