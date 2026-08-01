Mondovì si prepara a ballare: torna "I Cortili del Tango" con due giorni di spettacoli, musica e cultura

Mondovì si appresta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare il tango argentino. Venerdì 21 e sabato 22 agosto torna infatti "I Cortili del Tango", manifestazione giunta all'ottava edizione e organizzata dall'associazione Tango Indipendente Asd con il patrocinio del Comune di Mondovì.

Dalle 10 del mattino fino all'una di notte, piazza Maggiore, piazza Cesare Battisti, piazzetta Moizo, piazza Ellero, il Museo della Stampa e le vie del centro storico ospiteranno un ricco programma di appuntamenti dedicati al ballo e alla cultura argentina.

L'iniziativa punta a raccontare il significato più autentico del tango argentino, riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, non solo come danza ma anche come simbolo di incontro, integrazione e dialogo tra persone e popoli.

Per due giorni la città sarà animata da musicisti, attori, ballerini professionisti di livello internazionale e appassionati, accomunati dall'obiettivo di avvicinare il pubblico alla storia, alla musica e ai valori del tango. Il programma è pensato in particolare per chi non conosce ancora questo mondo e propone numerose attività gratuite.

Accanto alle esibizioni e alle milonghe all'aperto, sono previsti workshop, tavole rotonde, presentazioni di libri, letture, momenti di folklore e occasioni per ballare liberamente anche in forma itinerante, ripercorrendo idealmente le origini popolari del tango nelle strade e nelle piazze.

Le due giornate si concluderanno con le grandi serate di ballo, accompagnate da concerti dal vivo e dalle esibizioni di maestri e ballerini di fama internazionale. Per il pubblico saranno inoltre allestiti gazebo informativi dove sarà possibile ritirare il kit di benvenuto.

Tutti gli spettacoli e le attività in programma saranno a ingresso gratuito.