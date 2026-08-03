Festa patronale San Lorenzo di Valdieri

Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps, giunto al suo undicesimo anno di attività sul territorio, propone i festeggiamenti patronali di San Lorenzo, organizzati in collaborazione con l’Unità Pastorale Valle Gesso, con il Comune di Valdieri e con l’associazione amici del Santuario della Madonna del Colletto.
Il programma prevede per SABATO 8 AGOSTO la FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO
Dalle ore 12:30 gran raviolata con possibilità di asporto e intrattenimenti
Messa alle 20:30 , tradizionale fiaccolata seguita dal rinfresco offerto a tutti dal Circolo Acli.
DOMENICA 9 AGOSTO si proseguirà con la Messa alle 11:00
In memoria di tutti i volontari defunti della frazione e Soci del Circolo Acli