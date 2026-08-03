Cuneo, l'8 agosto vendita straordinaria estiva all'Emmaus

Sabato 8 agosto, presso il mercatino solidale dell’usato Emmaus di Boves (CN), in Via Mellana 55 in orario dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, si terrà una vendita straordinaria estiva con sconti del 50 per cento sulla maggior parte dei libri, piccoli elettrodomestici, oggetti, quadri, lampadari e sconti dal 10 al 50 per cento su molti mobili.
Il ricavato della vendita verrà utilizzato per contribuire alle spese effettuate e da effettuare per i lavori di manutenzione necessari per la casa e i servizi per la comunità di Boves.
Di seguito e in allegato la locandina dell'evento.
Ingresso libero
Info: emmaus@cuneo.net – Tel. 0171.387834 – www.emmauscuneo.it – F I : Emmaus Cuneo