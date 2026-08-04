A Genola, Trinità, Vottignasco e Sant’Albano Stura gli operatori ecologici applicheranno adesivi ai rifiuti non conformi

CSEA e Aprica informano che nei Comuni di Genola, Trinità, Vottignasco e Sant’Albano Stura, da giovedì 6 agosto, gli operatori ecologici applicheranno degli adesivi di non conformità in caso di esposizione del rifiuto indifferenziato senza gli appositi contenitori.

In presenza dell’adesivo, il rifiuto non verrà raccolto e l’utente dovrà quindi ritirarlo ed esporlo nuovamente nel successivo giorno di raccolta della frazione indifferenziata prevista dal calendario, previo il ritiro del mastello dedicato.

Per chi non fosse ancora in possesso della dotazione necessaria per la raccolta, è possibile presentarsi presso i seguenti punti: il Centro di Raccolta di Sant’Albano Stura per i Comuni di Sant’Albano Stura e Trinità, aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle ore 19.30, il Centro di Raccolta di Genola, aperto lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 8 alle 17, e il Centro di Raccolta di Villafalletto, aperto martedì dalle 15.30 alle 19, giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13 per il Comune di Vottignasco.

Per le Utenze Non Domestiche è possibile contattare Il Ramo Cooperativa Sociale, al numero 327 4471594, che si occuperà della consegna a domicilio dei contenitori.

Per eventuali informazioni, Aprica invita i cittadini a consultare il sito apricaspa.it o l’app PULIamo.