Vezza d'Alba: "In municipio mancate entrate per oltre 86mila euro"

Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Vezza d'Alba Enrico Grasso.

***

Lunedì 27 luglio si è tenuto il Consiglio Comunale a Vezza d'Alba, con all'ordine del giorno, come argomento principale, la delibera sugli equilibri del bilancio 2026.

In tale sede si è preso atto di una ingente mancata entrata - di ben 86.603,20 euro - dovuta a gravi errori imputabili alla precedente amministrazione nella gestione e nella rendicontazione delle spese inerenti alla messa in sicurezza della Rocca del Castello e del piazzale del cimitero, intervento per il quale era stato stanziato dalla Regione Piemonte un contributo di oltre 740 mila euro.

In particolare gli uffici regionali hanno contestato – e stralciato dal saldo finale - il pagamento dell'incentivo funzioni tecniche al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento, cioè l'allora tecnico comunale) dell'opera senza avere prima redatto un regolamento comunale come prevede la legge e, soprattutto, la mancata attribuzione di un codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) specifico per la progettazione dell'intervento (…).

Ci troviamo pertanto a far fronte a mancate entrate per oltre 86mila euro che, conseguentemente, saranno sottratti ad altre necessità e interventi per il paese.

Questo importo peraltro si aggiunge a tutta una serie di sistemazioni contabili di partite lasciate aperte dalla precedente amministrazione che, con fatica, sono state pagate negli ultimi tre anni. Parliamo, ad esempio, di circa 50mila euro liquidati a professionisti per fatture emesse tra il 2011 ed il 2015 a fronte di progetti commissionati dal Comune: tra questi il caso più eclatante è il pagamento ad un ingegnere delle spettanze relative ad un progetto redatto addirittura nel 2009 (cioè diciassette anni fa...).

Nel 2024, a fronte di un pignoramento fatto al Comune dall'Agenzia delle Entrate, sono stati poi pagati circa 6.000 euro per sanzioni per ritenute Irpef relative al 2019 e, sempre nello stesso anno, altri 14mila euro per fatture del Consorzio Smaltimento Rifiuti emesse tra il 2017 e il 2022 e mai pagate.

Durante la discussione i consiglieri comunali hanno espresso preoccupazione e rammarico per la perdita di queste risorse, e si sono augurarti che queste siano le ultime delle tante (cattive) sorprese contabili emerse in questi anni.

[L'attuale sindaco vezzese Enrico Grasso]

***

Le nostre pagine sono a disposizione per eventuali repliche da parte degli interessati.