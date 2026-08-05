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A Chiusa di Pesio torna l'atmosfera del Drive-In
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Attualità | 05 agosto 2026, 17:50

A Chiusa di Pesio torna l'atmosfera del Drive-In

Sabato 8 agosto una serata dedicata al fascino vintage

A Chiusa di Pesio torna l'atmosfera del Drive-In

Un tuffo nel passato tra musica, motori e atmosfera retrò. Sabato 8 agosto, a partire dalle 19, nel centro storico di Chiusa di Pesio torna la Serata a tema Vintage, un evento pensato per far rivivere il fascino degli anni d'oro dei drive-in attraverso musica, stile e passione per i veicoli d'epoca.

La colonna sonora della serata, sotto il Pellerino, sarà affidata al DJ Fabio Deephouse, che accompagnerà il pubblico con un coinvolgente DJ set, creando un'atmosfera perfetta per un appuntamento all'insegna della convivialità e del divertimento.

Uno degli elementi più suggestivi dell'evento sarà l'esposizione di auto e moto d'epoca. I proprietari di mezzi vintage avranno infatti la possibilità di esporre il proprio veicolo, contribuendo a rendere ancora più autentica e scenografica l'iniziativa.

Chi desidera partecipare con il proprio mezzo può richiedere informazioni e prenotare lo spazio espositivo contattando Massimo al numero 333 7830635.

L'invito è aperto a tutti: appassionati di motori, amanti dello stile vintage e curiosi che desiderano trascorrere una serata diversa, immersi in un'atmosfera ricca di fascino, buona musica e ricordi del tempo passato.

La manifestazione, a ingresso libero, è organizzata dall’Associazione Commercianti “Il Mirabello”.

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