Sant'Antonino di Salmour, bilancio positivo per la festa patronale: oltre 300 commensali a serata

Positivo bilancio per la Festa di Sant’Antonino di Salmour, organizzata dal 24 al 31 luglio scorsi nella frazione al confine fra quattro comuni: Salmour, Cherasco, Narzole e Bene Vagienna.

A organizzare la manifestazione – sostenuta dagli istituti BeneBanca e Cassa di Risparmio di Fossano, patrocinata da Comune di Salmour, Provincia di Cuneo e Consiglio regionale del Piemonte, e salutata dalla presenza di diverse autorità – è stato l’attivo gruppo della Pro Loco, da sei mesi guidato dal presidente Emilio Burri, affiancato da un giovane e dinamico direttivo.

“La Festa in generale è andata benissimo – spiega il presidente –, malgrado solamente qualche settimana fossimo dovuti correre ai ripari per sostituire la nostra struttura per le feste al coperto, letteralmente distrutta dal maltempo. Abbiamo quindi registrato un buon pubblico a tutti gli appuntamenti proposti, tra cui quelli mangerecci che hanno riservato come piatti forti il pesce e il gnocco fritto, il cosciotto di maiale al forno e la novità di quest’anno, con la ‘pizza non stop’. Desidero poi ricordare il successo della Festa degli Anziani, con il pranzo offerto agli over 65 e del concerto degli Explosion. Durante le varie serate abbiamo di fatto ottenuto, a livello di commensali, una media di 350 posti a sedere”.

La Pro loco Sant’Antonio di Salmour Aps nel direttivo annovera 14 membri, tra i quali lo stesso presidente, la vice Silvia Gerbaldo, il segretario Antonello Torta e la cassiera Erika Fea. A loro si unisce una serie di validi volontari. Prossimi appuntamenti: la “Festa di San Michele” a fine settembre e per le festività natalizie il classico presepe in frazione, nonché una ricca mostra di altre realizzazioni della natività a Narzole.