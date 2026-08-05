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Il Lazzaretto di Caudano a Stroppo, in valle Maira (dalla pagina Facebook &quot;Piemonte da scoprire&quot;)
Stroppo, al Lazzaretto di Caudano la mostra fotografica "Il disegno dei passi..."
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Eventi | 05 agosto 2026, 14:57

Stroppo, al Lazzaretto di Caudano la mostra fotografica "Il disegno dei passi..."

Inaugurazione giovedì 13 agosto per l'esposizione di Mario Bassi e Fred Bonora. Musica con i Lou Seriol e rinfresco gestito dalla Proloco di Stroppo.

Il Lazzaretto di Caudano a Stroppo, in valle Maira (dalla pagina Facebook &quot;Piemonte da scoprire&quot;)

Il Lazzaretto di Caudano a Stroppo, in valle Maira (dalla pagina Facebook "Piemonte da scoprire")

Verrà inaugurata giovedì 13 agosto alle ore 17 presso il Lazzaretto di Caudano a Stroppo, in valle Maira, la mostra dal titolo "Il disegno dei passi..."

L'esposizione, che rimarrà aperta fino a lunedì 31 agosto, propone un percorso fotografico curato da Mario Bassi di Genova con la partecipazione dell'artista e scultore francese Fred Bonora.

L'iniziativa esplora il tema dei passi: da quelli labili degli animali sulla neve a quelli tenaci dell'uomo che ha plasmato la cultura locale. "In montagna ricerco uno scatto immediato "– spiega Mario Bassi –, "di contatto diretto, affettivo e intimo con la natura." Alle sue fotografie, già esposte nel Tigullio e a Camogli, si affiancano le opere di Fred Bonora, maturate dopo quattordici anni di esperienza nel cinema e incentrate sulla lavorazione del metallo.

L'inaugurazione di giovedì 13 agosto prevederà la presentazione delle opere e un rinfresco con servizio bar curato dalla Proloco di Stroppo, accompagnato dalle sonorità occitane dei Lou Seriol.

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