Stroppo, al Lazzaretto di Caudano la mostra fotografica "Il disegno dei passi..."

Verrà inaugurata giovedì 13 agosto alle ore 17 presso il Lazzaretto di Caudano a Stroppo, in valle Maira, la mostra dal titolo "Il disegno dei passi...".

L'esposizione, che rimarrà aperta fino a lunedì 31 agosto, propone un percorso fotografico curato da Mario Bassi di Genova con la partecipazione dell'artista e scultore francese Fred Bonora.

L'iniziativa esplora il tema dei passi: da quelli labili degli animali sulla neve a quelli tenaci dell'uomo che ha plasmato la cultura locale. "In montagna ricerco uno scatto immediato "– spiega Mario Bassi –, "di contatto diretto, affettivo e intimo con la natura." Alle sue fotografie, già esposte nel Tigullio e a Camogli, si affiancano le opere di Fred Bonora, maturate dopo quattordici anni di esperienza nel cinema e incentrate sulla lavorazione del metallo.

L'inaugurazione di giovedì 13 agosto prevederà la presentazione delle opere e un rinfresco con servizio bar curato dalla Proloco di Stroppo, accompagnato dalle sonorità occitane dei Lou Seriol.