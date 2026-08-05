"La Fondazione Crc bene comune": Cgil e Uil organizzano una conferenza stampa a Cuneo

I sindacati Cgil Cuneo e Uil Asti/Cuneo hanno organizzato per venerdì 7 agosto una conferenza stampa dal titolo "La Fondazione Crc bene comune".
L'incontro, aperto all'intera cittadinanza, si terrà a partire dalle ore 11.30 in largo Audiffredi a Cuneo.
Il momento di confronto intende accendere i riflettori sui temi "della trasparenza, della chiarezza e del dovere dell'eticità" inerenti all'operato dell'ente.
A illustrare le posizioni delle organizzazioni sindacali saranno il segretario generale della Uil Asti/Cuneo, Armando Dagna, e il segretario generale della Cgil Cuneo, Piertomaso Bergesio.