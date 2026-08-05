mercoledì 05 agosto
La sede di Fondazione Crc in via Roma a Cuneo
"La Fondazione Crc bene comune": Cgil e Uil organizzano una conferenza stampa a Cuneo
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 05 agosto 2026, 17:09

"La Fondazione Crc bene comune": Cgil e Uil organizzano una conferenza stampa a Cuneo

Incontro aperto alla cittadinanza in programma venerdì 7 agosto in largo Audiffredi. Interverranno i segretari generali Piertomaso Bergesio e Armando Dagna

La sede di Fondazione Crc in via Roma a Cuneo

La sede di Fondazione Crc in via Roma a Cuneo

I sindacati Cgil Cuneo e Uil Asti/Cuneo hanno organizzato per venerdì 7 agosto una conferenza stampa dal titolo "La Fondazione Crc bene comune".

L'incontro, aperto all'intera cittadinanza, si terrà a partire dalle ore 11.30 in largo Audiffredi a Cuneo.

Il momento di confronto intende accendere i riflettori sui temi "della trasparenza, della chiarezza e del dovere dell'eticità" inerenti all'operato dell'ente.

A illustrare le posizioni delle organizzazioni sindacali saranno il segretario generale della Uil Asti/Cuneo, Armando Dagna, e il segretario generale della Cgil Cuneo, Piertomaso Bergesio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium