Alla Casa Alpina di Acceglio il concorso “Cartoline dal sentiero”, in ricordo del fossanese Davide Mana

Un gruppo di amici, in collaborazione con la famiglia, cura le iniziative in ricordo del fossanese Davide Mana, scomparso qualche anno fa a causa di una malattia.

Organizza nello specifico il concorso fotografico intitolato “Cartoline dal sentiero – Scatti di natura, passi di comunità”, che ha la finalità di promuovere e far conoscere il progetto del sentiero “Davide cammina con noi”, realizzato da cinque anni ad Acceglio, in Valle Maira, intorno alla Casa Alpina gestita dall'Azione Cattolica Fossano.

Questo era un luogo molto caro a Davide Mana, dove aveva trascorso molti momenti significativi della sua vita sin da ragazzo, quando frequentava i campi-scuola organizzati dall'AC Fossanese.

Il concorso fotografico è aperto a tutti e ha la finalità di raccontare l'estate, la natura e la bellezza del camminare insieme.

I partecipanti sono invitati a catturare uno scorcio, un'emozione, un incontro percorrendo i tre anelli che compongono il sentiero nell'Alta Val Maira e fornire gli scatti agli organizzatori. Ogni partecipante potrà iscrivere al concorso al massimo 3 fotografie, quelle che ritiene più suggestive e significative.

Ogni foto dovrà avere un proprio titolo. Per iscriversi al concorso basterà inviare le foto e i propri dati entro il 31 agosto 2026 all'indirizzo mail: davidecamminaconnoi@gmail.com

Successivamente le foto inviate verranno esposte in una mostra (oppure saranno proiettate) che sarà allestita durante la festa del sentiero in programma sabato 12 e domenica 13 settembre presso la Casa Alpina di Acceglio.

Il programma della due giorni di sabato 12 e domenica 13 settembre prevede il primo giorno, a partire dalle ore 21, l'osservazione del cielo stellato guidata dall'esperto Enrico Collo. Per chi lo desidera possibilità di pernottamento in loco.

Domenica mattina 13 settembre l'iniziativa riprenderà alle 9.30, con un momento di gioco per grandi e piccini.

A seguire la proiezione del documentario “Se Chanta” dedicato alla figura di Nino Perino, storico e noto montanaro di Acceglio.

La giornata proseguirà con balli e musica occitana, con l'esposizione delle foto ricevute per il concorso fotografico e con un gioco sul sentiero intorno ad Acceglio dedicato a Davide Mana. Le foto più belle saranno premiate con singolari gadget del sentiero.

Per le informazioni e le iscrizioni contattare Paolo al 333/3628344 o inviare un a mail davidecamminaconnoi@gmail.com.



