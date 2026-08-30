Dalla Granda giovani campioni di bocce vincono in casa dei francesi importante torneo giovanile di Petanque

Campioni di bocce in casa dei francesi: una squadra di giovani cuneesi ha vinto l'edizione 2026 del prestigioso torneo Master Jeunes de Petanque. La squadra italiana, selezionata da Mosè Nassa, coach della Nazionale Giovanile, è composta da un giocatore della Bocciofila Valle Po Paesana (Manuele Marengo) e due giocatori della Bocciofila Valle Maira Dronero (Jérémy Molineri e Thomas Rinaudo).

Le fasi finali si sono svolte mercoledì 26 Agosto a Nevers (Francia) le fasi finali dei Master Jeunes de Petanque 2026. Le parole del selezionatore azzurro, Mosè Nassa: "Non era facile andare a vincere a casa dei maestri della Petanque ma con forza, determinazione e tecnica siamo riusciti nell'impresa. Un'impresa mai riuscita prima d'ora da una squadra straniera in terra francese".