 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 30 agosto 2026, 07:39

Dalla Granda giovani campioni di bocce vincono in casa dei francesi importante torneo giovanile di Petanque

L'edizione 2026 del Master Jeunes de Petanque è stata vinta da due ragazzi della Bocciofila Valle Maira Dronero e uno della Bocciofila Valle Po Paesana

Dalla Granda giovani campioni di bocce vincono in casa dei francesi importante torneo giovanile di Petanque

Campioni di bocce in casa dei francesi: una squadra di giovani cuneesi ha vinto l'edizione 2026 del prestigioso torneo Master Jeunes de Petanque. La squadra italiana, selezionata da Mosè Nassa, coach della Nazionale Giovanile, è composta da un giocatore della Bocciofila Valle Po Paesana (Manuele Marengo) e due giocatori della Bocciofila Valle Maira Dronero (Jérémy Molineri e Thomas Rinaudo).

Le fasi finali si sono svolte mercoledì 26 Agosto a Nevers (Francia) le fasi finali dei Master Jeunes de Petanque 2026. Le parole del selezionatore azzurro, Mosè Nassa: "Non era facile andare a vincere a casa dei maestri della Petanque ma con forza, determinazione e tecnica siamo riusciti nell'impresa. Un'impresa mai riuscita prima d'ora da una squadra straniera in terra francese".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium