Cherasco si prepara a riaccendere la magia del vintage: in arrivo il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo

Dopo la pausa estiva, Cherasco si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di antiquariato e collezionismo. Domenica 13 settembre il suggestivo centro storico ospiterà una nuova edizione del celebre Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo, richiamando espositori e visitatori da tutta Italia.

Per l'intera giornata, la Città delle Paci si trasformerà in un grande percorso espositivo all'aperto. Vie, piazze, portici e giardini faranno da cornice a oltre 500 bancarelle, dove sarà possibile scoprire e acquistare mobili antichi, ceramiche, porcellane, vetri, vasellame, attrezzi da lavoro, tessuti, libri, stampe, dischi in vinile, giocattoli d'epoca, curiosità da collezione e capi di abbigliamento e accessori vintage.

Quello di settembre sarà il terzo appuntamento dell'anno dedicato all'antiquariato e offrirà ai visitatori un'autentica immersione nel passato. Tra il fascino delle architetture storiche, i profumi di fine estate e l'atmosfera rilassata del borgo, ogni bancarella diventerà l'occasione per riscoprire oggetti ricchi di storia, memoria e tradizione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, il centro storico sarà interamente chiuso al traffico veicolare. I visitatori potranno così passeggiare liberamente tra le bancarelle, vivendo l'evento con tranquillità e lasciandosi accompagnare soltanto dal vivace brusio della folla.

Terminata la visita al mercato, la giornata potrà proseguire alla scoperta di Cherasco. La storica Città delle Paci, porta d'accesso alle Langhe, offre un patrimonio artistico e architettonico di grande fascino, fatto di chiese, palazzi nobiliari e scorci suggestivi. L'appuntamento con il Mercato dell'Antiquariato rappresenta così anche un'ottima occasione per passeggiare tra le vie del centro storico e conoscere da vicino le bellezze e la storia della città.

Saranno infatti aperte, a ingresso libero, la mostra a Palazzo Salmatoris di Mirko Andreoli “Realismo arcano. La luce risplende dove il buio è fitto” (ultimo giorno di apertura, orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30); e nella Chiesa di San Gregorio l’esposizione di Egidio Giubergia dal titolo “Sguardi ed emozioni” (aperta fino al 4 ottobre il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

Tra le tappe da non perdere figura la Sinagoga di Cherasco, visitabile gratuitamente per l'occasione. Situata nell'antico quartiere ebraico, in via Marconi 6, rappresenta uno dei più significativi esempi di sinagoga di ghetto piemontese giunti fino ai giorni nostri. Realizzata nel XVIII secolo e collocata all'ultimo piano di un edificio storico, sarà aperta dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 17.30.

Una visita è decisamente consigliata anche il Museo della Magia, la più ampia realtà museale europea dedicata all'illusionismo e alla prestidigitazione. Il percorso si sviluppa attraverso sale scenografiche ricche di installazioni e oggetti curiosi, oltre a un teatro destinato agli spettacoli di magia. Un'esperienza coinvolgente per adulti e bambini, capace di trasportare i visitatori in un mondo di fantasia e meraviglia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del museo.

Il percorso alla scoperta di Cherasco può trasformarsi anche in un itinerario tra i sapori del territorio. Nei ristoranti cittadini è possibile gustare le celebri lumache, proposte secondo la tradizione locale, insieme ad altre specialità come la Salsiccia di Cherasco al Barolo, i rinomati Baci di Cherasco, che uniscono la nocciola delle Langhe al cacao, e la Robiola di Cherasco, formaggio insignito della De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento che ne valorizza l'origine e la qualità. Con il suo patrimonio storico, artistico e gastronomico, Cherasco è inoltre uno degli undici Comuni che fanno parte dell'area di produzione del Barolo.

«Il Mercato dell'Antiquariato si inserisce in un calendario di iniziative particolarmente ricco – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi -. Dall'inizio dell'anno fino alla pausa estiva, la nostra città ha ospitato circa 80 eventi, tra manifestazioni di grande richiamo e appuntamenti di dimensioni più contenute, a testimonianza di una programmazione continua e diffusa che coinvolge cittadini, associazioni e visitatori. I cinque appuntamenti annuali con l'antiquariato rappresentano il fiore all'occhiello di questo calendario e contribuiscono a fare di Cherasco una città viva e attrattiva durante tutto l'anno. Il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la nostra città e un'importante occasione di promozione del territorio. Ogni edizione richiama migliaia di visitatori che, oltre a scoprire il fascino delle bancarelle e degli oggetti d'epoca, hanno l'opportunità di conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale di Cherasco. Eventi come questo contribuiscono a valorizzare il nostro centro storico, sostenere le attività commerciali e far vivere la città in tutta la sua bellezza. Invito quindi cittadini e turisti a trascorrere una giornata a Cherasco, lasciandosi conquistare dall'atmosfera unica del mercato».