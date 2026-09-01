Le Vele Alassio celebra Change Your Mind con un’extra date per il grande Closing Party!

Sabato 5 settembre, dalle ore 23:00, Le Vele Alassio si prepara a salutare la stagione estiva 2026 con una notte dedicata alla musica elettronica e a uno dei party che, da oltre 10 anni, scrive pagine importanti della nightlife italiana: Change Your Mind.



Una storia nata dalla passione, prima ancora che dall'intrattenimento. Change Your Mind è il progetto creato nel 2016 da ZARNIK, titolare de Le Vele Alassio e da sempre grande appassionato di musica elettronica. Una passione coltivata viaggiando in tutto il mondo, seguendo i grandi appuntamenti internazionali e vivendo da vicino l'evoluzione della scena elettronica.



Un percorso che, a un certo punto, lo ha portato a compiere una scelta precisa: acquistare Le Vele Alassio per trasformarlo nella casa del suo progetto e dare a Change Your Mind uno spazio in cui crescere e svilupparsi.



Da allora, il party è diventato un appuntamento di riferimento per gli appassionati del genere, ospitando negli anni alcuni tra i più

importanti protagonisti della scena elettronica internazionale. Una lunga lista di artisti che ha contribuito a costruire l'identità di

Change Your Mind e a rendere Le Vele Alassio un punto di incontro per chi vive la musica elettronica con autentica passione.



Anche la stagione di quest'anno ha confermato questa vocazione, con una serie di ospiti di primissimo piano come Deborah De Luca, Ilario Alicante, Indira Paganotto, Jamie Jones, Joseph Capriati, Marco Carola, Marco Faraone e Paco Osuna, insieme a molti altri nomi che hanno portato sulla consolle de Le Vele Alassio il meglio della scena elettronica contemporanea.



Ora è il momento di chiudere il cerchio.



Sabato 5 settembre — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND

Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 23:00, Le Vele Alassio ospiterà il Closing Party di Change Your Mind, una notte pensata per celebrare oltre 10 anni di musica, incontri, artisti e, soprattutto, di passione per la musica elettronica. Non sarà soltanto la chiusura di una stagione, ma anche un nuovo capitolo di una storia nata da una passione personale e diventata, negli anni, una realtà capace di attirare ad Alassio artisti internazionali e pubblico da tutta Italia e non solo.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora

dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Ma settembre non segnerà ancora la fine degli appuntamenti a Le Vele Alassio. La stagione proseguirà infatti con altri due grandi eventi di chiusura: sabato 12 settembre sarà la volta del Closing Party di Mamacita, mentre sabato 19 settembre toccherà al Closing Party del sabato firmato Stylhertz.



Tre appuntamenti che accompagneranno il pubblico verso la conclusione della stagione, confermando ancora una volta Le Vele Alassio come uno

dei punti di riferimento della nightlife italiana.



Sabato 5 settembre, dalle ore 23:00, l'appuntamento è quindi con il Closing Party di Change Your Mind. E, per chi non vuole ancora dire arrivederci alla notte, settembre a Le Vele Alassio ha ancora molto da raccontare.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Extra Date - Saturday, 5th

Septmber 2026



Saturday, 5th September 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Extra Date



LINE UP

Luca Donzelli

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-extra-date-saturday-5th-septmber-2026/243147/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721