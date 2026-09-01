Domenica 13 settembre torna la Sagra dei Tajarin a Roaschia

Roaschia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra dei Tajarin, giunta alla sua quindicesima edizione e organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

A partire dalle ore 12:00 sarà possibile ritrovarsi a tavola e gustare uno dei piatti più conosciuti della tradizione piemontese. I tajarin potranno essere scelti con tre diversi condimenti: ragù, ragù di cinghiale oppure sugo ai funghi.

Il menù completo comprende un antipasto con insalatina di pollo, insalata russa, vitello tonnato e formaggio, i tajarin, la torta di mele e un bicchiere di vino al prezzo di 25 euro.

È previsto anche un menù dedicato ai bambini, al prezzo di 15 euro, che comprende un antipasto, i tajarin con il condimento preferito e il dolce.

Ad accompagnare il pranzo ci saranno la musica e i balli con Le Madame, per vivere qualche ora in allegria e riscoprire il clima semplice e accogliente delle feste di paese.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro giovedì 10 settembre contattando Marco al 346 497 1113, esclusivamente con messaggi WhatsApp, Marilena al 331 988 9005 oppure Giuseppe al 333 705 2328.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque in una tensostruttura.