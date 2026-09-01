Anziani fragili a domicilio, ASL CN2 lancia la X edizione del percorso per caregiver

Negli ultimi anni è in continua crescita il numero di famiglie che si trovano a dover gestire un anziano fragile a domicilio. Pertanto il supporto dei caregiver – e la conseguente loro formazione – costituiscono sempre più una priorità a livello sociale e sanitario.

Come sostegno concreto per questo importante compito, l'ASL CN2 organizza quest'anno la X edizione del "Percorso per Caregiver Familiari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili", ciclo di incontri con operatori sanitari ed esperti sul tema dell'accudimento dell'anziano fragile, che forniscono indicazioni e spunti per affrontare le necessità della vita quotidiana.

Quest'anno sono previste 3 edizioni del corso, che si svolgeranno in contemporanea nei comuni di Alba, Bra e Santo Stefano Belbo tra settembre e novembre 2026.

Per ognuno dei 3 Comuni sono previsti 10 incontri – uno alla settimana – durante i quali saranno trattati temi fondamentali per la prevenzione o la gestione delle problematiche più comuni: dall'alimentazione all'igiene personale, dalla gestione dei farmaci al primo soccorso, dai primi segnali di fragilità cognitiva all'accompagnamento nel fine vita, dalla comunicazione e relazione nella cura alla prevenzione vaccinale, fino agli aspetti logistici e legali con la presentazione dei servizi territoriali e la protezione dell'anziano e responsabilità del caregiver.

Gli incontri si svolgeranno in orario 17.00-18.00 (salvo pochissimi casi, ben indicati nei calendari) presso le seguenti sedi:

- Alba: Casa della Comunità (Aula "Alba") – via Pierino Belli, 26

- Bra: Casa della Comunità (Locale "Palestrina") – corso Vittorio Emanuele II, 3

- Santo Stefano Belbo: Casa della Comunità (Atrio) – via San Maurizio, 1.

Per tutte le lezioni ci sarà anche la possibilità di collegamento da remoto.

La partecipazione è totalmente gratuita, ma con obbligo di iscrizione attraverso il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43RJNmnn96YV4uCJyv8lfO9NienuqNaDqALcvy7aA44kWGQ/viewform

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web o contattare la struttura coordinatrice, SSD Epidemiologia Promozione Salute e Coordinamento attività di Prevenzione, ai seguenti recapiti:

· email: epidemiologia@aslcn2.it

· telefono: 0173.316650