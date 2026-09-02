Manta ha inaugurato il suo primo asilo nido comunale: un nuovo servizio per le famiglie

Ieri, martedì 1° settembre, il taglio del nastro del primo asilo nido di Manta: una giornata storica, come è stata definita, e che ha visto famiglie, bambini, rappresentanti istituzionali riuniti nel cortile della nuova scuola pensata per i più piccoli del paese, in un emozionante momento di comunità.

Il nuovo nido ospiterà 24 bambini, dai 3 mesi ai tre anni, e si aprirà per loro il 7 settembre.

"Un obiettivo nel quale questa Amministrazione ha creduto molto - la sottolineatura della sindaca di Manta Ivana Casale, che ha voluto accanto la sua squadra di assessori e consiglieri - e nel quale sono stati investiti, a tempo di record, energie, lavoro, determinazione".

La riqualificazione dell’immobile in via Roma 37 ha interessato un edificio storico del paese che è stato nel tempo ospedale, casa di riposo, scuola e in ultimo magazzino della squadra Aib di Manta. L’intervento di recupero è stato possibile grazie a risorse del Pnrr: 480mila euro, a cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento di 48mila euro per gli arredi.

"Dietro quel numero di 24 bambini ci sono mamme, papà, famiglie che ogni giorno devono conciliare tempi di vita e di lavoro e che da oggi potranno trovare, anche nel loro comune, un servizio a loro supporto. E’ una realizzazione che entra nella quotidianità delle persone, delle nostre famiglie. Per Manta si tratta di un momento storico: avere per la prima volta un Asilo Nido comunale significa anche investire sui nostri bambini e rendere il nostro paese sempre più attento ai bisogni di chi lo vive".

Da lunedì quelle stanze si riempiranno di bimbi, educatrici, sorrisi, giochi e nuove storie. Ed è forse questa l’immagine più bella di tutto il lavoro fatto".

Nella riqualificazione- ha sottolineato la prima cittadina - si è guardato molto a sicurezza, accessibilità e rispetto delle norme sanitarie.

L’applauso traversale, per aver saputo intercettare risorse che arrivano da bandi europei per realizzare una struttura che sarà un pilastro importante per le generazioni future di mantesi e per lo sviluppo economico-produttivo del paese, è stato espresso dalle autorità presenti, introdotte dal giornalista Osvaldo Bellino: l’onorevole Monica Ciaburro, l’assessore regionale Marco Gallo, la consigliera regionale Federica Barbero, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, numerosi sindaci dei paesi limitrofi e il sindaco junior del Ccr di Manta, Nicolò Arnaudo. Presenti per la Confcommercio provinciale il presidente Danilo Rinaudo e Walter Tredesini, presidente locale di Confartigianato Cuneo.

E’ stato il vescovo monsignor Cristiano Bodo a benedire il nuovo nido, sottolineando l’importanza della collaborazione tra comunità parrocchiale e comunale.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di creare un vero e proprio polo integrato per l'infanzia e il servizio educativo dell’asilo, sarà gestito in collaborazione con la scuola dell’Infanzia, attiva da oltre 130 anni a Manta e di cui il parroco don Silvio Peirano presiede il Consiglio di Amministrazione.

La direttrice è Alice Ponso, dal 1° settembre entrata in questo ruolo nell’organico del Comune, coadiuvata dalle educatrici Greta Balzo e Noemi Gallian, dipendenti della scuola dell’Infanzia, che garantirà inoltre la mensa.

Apertura da settembre a luglio dalle 7,30 alle 17,30. Per le rette è prevista una modulazione in base all'Isee, con riduzioni per le famiglie che rientrano nelle fasce economiche previste. L’offerta formativa, sarà basata su attività improntate al mondo outdoor e della natura.

"Per Manta oggi è una giornata storica: si inaugura il primo asilo nido comunale - le parole conclusive della sindaca Casale -. Abbiamo recuperato un edificio che ne aveva bisogno e gli abbiamo dato un futuro; era un bisogno della comunità a cui si è cercato di dare una risposta e soprattutto abbiamo scelto di investire sul futuro del paese".