Narzole, in borgata San Nazario torna la tradizionale Festa della Madonnina tra devozione, polenta e fuochi d'artificio

I borghigiani di San Nazario, e in particolare gli abitanti della Borgata Madonnina, si preparano a rinnovare una lunga e sentita tradizione locale con la "Tradizionale festa della Madonnina", organizzata grazie all'impegno e al lavoro volontario di un gruppo di frazionisti nel Comune di Narzole.

I festeggiamenti si terranno nella giornata di sabato 5 settembre, riproponendo i momenti religiosi e di convivialità che da sempre caratterizzano la ricorrenza della frazione narzolese.

Il programma prenderà il via alle ore 18.00 con la celebrazione della santa messa. Alle ore 19.30 seguirà la cena a base di affettati misti, polenta a volontà preparata con farine pregiate e accompagnata da deliziosi salumi e spezzatino di salsiccia, formaggio e dolce (acqua compresa, al costo di 13.00 euro per gli adulti e 7.00 euro per i bambini).

I momenti conclusivi della serata vedranno l'accensione del tradizionale falò in onore della Madonna alle ore 21.00, seguito alle ore 22.00 dallo spettacolo di piro-fantasia che chiuderà la festa.