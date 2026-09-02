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Scuole e corsi | 02 settembre 2026, 09:24

Riprendono gli appuntamenti con Unitre Cuneo

Avranno luogo presso la sede sociale di Cuneo, Piazza 2° Reggimento Alpini

Riprendono gli appuntamenti con Unitre Cuneo

Dopo la lunga pausa estiva, tornano gli appuntamenti con l’Università delle Tre Età di Cuneo che organizza, per i propri associati, una serie di incontri presso la sede sociale di Piazza 2° Reggimento Alpini chiamati “I salotti di settembre”, con il seguente programma:

giovedì   3 settembre ore 15.00  Storia di un Memoriale - relatore Aldo Meinero

giovedì 10 settembre ore 15.00  Ciclisti cuneesi,: campioni sfortunati - relatore Guido Campana

giovedì 17 settembre ore 15.00  A.I.D.O: donazione organi - relatore Gianfranco Filippi

giovedì 24 settembre ore 15.00 Maria la Maddalena in provincia di Cuneo, nei secoli -relatore Maria Bramardi.

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