Riprendono gli appuntamenti con Unitre Cuneo

Dopo la lunga pausa estiva, tornano gli appuntamenti con l’Università delle Tre Età di Cuneo che organizza, per i propri associati, una serie di incontri presso la sede sociale di Piazza 2° Reggimento Alpini chiamati “I salotti di settembre”, con il seguente programma:
giovedì 3 settembre ore 15.00 Storia di un Memoriale - relatore Aldo Meinero
giovedì 10 settembre ore 15.00 Ciclisti cuneesi,: campioni sfortunati - relatore Guido Campana
giovedì 17 settembre ore 15.00 A.I.D.O: donazione organi - relatore Gianfranco Filippi
giovedì 24 settembre ore 15.00 Maria la Maddalena in provincia di Cuneo, nei secoli -relatore Maria Bramardi.