Marene riapre Palazzo Gallina e lancia "Passi in mostra": arte, hobbistica e musica tra gli eventi di settembre

In concomitanza con la riapertura ufficiale e l'inaugurazione dei locali di Palazzo Gallina restituiti alla comunità, Marene si appresta a ospitare la terza edizione dell'esposizione di hobbistica "Passi in mostra".

Il taglio del nastro si terrà sabato 12 settembre alle ore 16.30, dando il via a un percorso espositivo dislocato tra il primo piano della Biblioteca Falcone e Borsellino e la Confraternita dei Battuti Neri.

La mostra racchiude un viaggio tra arte e creatività popolare con opere fotografiche, sculture in legno, pittura, manufatti in ferro, tessuto, decoupage e lavori a patchwork.

L'iniziativa sarà visitabile domenica 13 e lunedì 14 settembre al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; nei giorni di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 settembre e venerdì 18 settembre l'apertura sarà garantita dalle ore 15.30 alle ore 18.00. Promossa dagli Amici della Biblioteca Falcone e Borsellino, dall'associazione Muovi le Mani per Marene, dalla Parrocchia di Marene e dal Comune di Marene, la rassegna vede il coordinamento organizzativo della volontaria Margherita Fogliato ed è inserita nel progetto "Comunità evergreen" dedicato all'invecchiamento attivo.

Il programma culturale proseguirà domenica 13 settembre alle ore 16.30 presso la chiesa Confraternita di Santa Croce (Battuti Bianchi) con il concerto "Di gusto straniero", incentrato sulle influenze musicali europee nell'Italia rinascimentale. L'esibizione vedrà protagonisti Chiara Rebaudo al canto, Sara Campobasso al flauto traverso, flauto dolce e viola da gamba, Emanuela Gorla a traversa e liuto, oltre a Eleonora Casolari, Laura Minguzzi e Claus Reunis alle traverse, con la direzione artistica di Fabio Furnari. Per assistere allo spettacolo la prenotazione è vivamente consigliata scrivendo all'indirizzo e-mail concerti@invaghiti.info .