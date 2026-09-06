Da Mirabilia alla Fiera di Vicoforte, senza dimenticare la Mostra della meccanica agricola, in scena a Saluzzo

Nel primo week end di settembre la provincia di Cuneo vivrà molti grandi appuntamenti.

A Saluzzo si terrà la “Mostra della meccanica agricola”, evento di grande richiamo popolare, mentre si sta preparando a Vicoforte l’altrettanto famosa “Fera d’la Madona”.

La città di Fossano vivrà due eventi concomitanti: il raduno A.N.F.I delle Fiamme Gialle e il torneo di calcio giovanile “Trofeo Balocco”, che porterà allo stadio “A. Pochettino” i futuri campioni del pallone. A Cuneo tanti eventi diffusi legati a Mirabilandia, mentre Alba eleggerà La Bela Trifulera.

Continuano le Grandi Scalate ciclistiche, questa volta con meta il Colle dell’Agnello e le tante sagre paesane, legate ai santi Chiaffredo e Grato soprattutto.

Escursioni, mostre d’arte e fotografiche, concerti, mercatini, eventi sportivi, laboratori per grandi e piccoli, completano l’offerta per un fine settimana di svago e relax.

Si consiglia sempre di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

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CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE

FESTA PATRONALE

Domenica 6 settembre, dalle ore 8, torneo Beach Volley, alle 16 spettacolo per famiglie e alle 19 “Taperingiro” aspettando i balli occitani con i Lou Javanel e Daniela Mandrile.

CUNEO - MADONNA DELL’OLMO

FESTA PATRONALE

Domenica 6 settembre, dalle ore 9, tornei di petanque e padel. Alle ore 16 esibizione kick boxing e alle 18 “MdO Run” seconda edizione della corsa non competitiva nelle vie della frazione. Alle ore 18.30 Pizza cotta al forno a legna e alle 21.15 il Quiz live “Dr WhY”. Info: 331 89 81 484 – 340 87 20 153.

CUNEO

IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.





CUNEO

FIERA DEL DISCO

Domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza Seminario – Mercato Coperto, torna la “Fiera del Disco”, dove sarà possibile acquistare, vendere o scambiare vinili, CD e memorabilia e scoprire tante proposte dedicate alla musica vintage. Ingresso gratuito. Info: https://www.ernyaldisko.com/

CUNEO

MIRABILIA

Nel week end, in città si terrà il Mirabilia The Festival, full immersion nello spettacolo dal vivo, con una mappa di luoghi trasformati in palcoscenici: cortili, giardini, piazze, musei, tendoni e boschi. L’edizione 2026 rafforza il legame con il territorio, con la natura, con la comunità, con i nuovi linguaggi delle performing arts. Il titolo scelto per Mirabilia 2026 — “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, riprende il celebre verso di Antonio Machado e diventa dichiarazione poetica e civile che accompagna la ventesima edizione del Festival. Info. www.festivalmirabilia.it/programma-2026/mirabilia-the-festival-cuneo-2026/

CUNEO

MEMORIAL DUILIO DEL PRETE

Domenica 6 settembre, presso il Campo “Walter Merlo”, in corso Francia 30, si terrà il 1° “Memorial Duilio Del Prete” di atletica leggera. Ospiti l’atleta olimpica italiana Zaynab Dosso, la discobola Daisy Osakue, medaglia d’oro nel 2019 alle Universiadi di Napoli e Gloria Hooper, velocista.

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ALBA

FESTA ALLA MORETTA

Domenica 6 settembre proseguono i festeggiamenti nel quartiere Moretta. Alle ore 10.30 domenicale S. Messa celebrata dal vescovo di Alba.

ALBA

MARATONA FENOGLIANA

Domenica 6 settembre, alle ore 17, presso il Liceo Classico “Giuseppe Govone”, lettura condivisa della grande opera fenogliana “Il Partigiano Johnny”. Info: https://visitalba.eu/evento/maratona-fenogliana/ - www.centrostudibeppefenoglio.it

ALBA

MUSEO DIOCESANO

Nel week end il MUDI, Museo Diocesano di Alba in piazza Rossetti, sarà aperto dalle 14.30 alle 18.30. Info: 345 76 42 123 - www.visitmudi.it

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ALBARETTO DELLA TORRE

IL COLORE DEL PROFUMO: LA LAVANDA

Nel week end sarà ancora visitabile, presso la Chiesa dell′Immacolata Concezione, la mostra fotografica di Enzo Massa "Il colore del profumo: la lavanda", un’esposizione di trenta immagini del fotografo albese scattate in Provenza. Orario 9 -17 la domenica su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: https://langhe.net/eventi/

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BAROLO - VERGNE

FESTA DEL BON VIN

Domenica 6 settembre proseguono nella frazione Vergne di Barolo, gli appuntamenti della "Festa dell'amicizia e del Bon Vin", con serate enogastronomiche e intrattenimento musicale organizzate dalla Proloco. Info: 349 37 24 900.

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOVES - RIVOIRA

FESTA DI SAN GRATO

Domenica 6 settembre, alle ore 10, S. Messa e processione, a cui farà seguito la consegna del premio "La Bisalta". Durante la giornata mercatino delle pulci nel chiostro dell'asilo dalle 8.30 alle 18, ed esposizione cinofila aperta a tutte le razze, con iscrizioni dalle ore 9. Alle ore 19 spazio al “Pizza Party”: distribuzione su tre fasce orarie, alle 19, 20 e 21. In serata Dj Gabry Valle. Info: 347 01 27 63 033 – 349 60 30 059.

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BRA

SGAMBATA AVIS

Domenica 6 settembre, ritrovo alle ore 8.30 e partenza alle ore 10 dalla sede Avis di Bra, in via Vittorio Emanuele I, della 10a edizione della “Sgambata dell’Avis”, corsa non competitiva e camminata con arrivo alla Zizzola e possibilità di visita al museo. Info: 339 14 50 793 – 345 34 66 634.

BRA

MERCATINO DEL VINTAGE E DELL’ARTIGIANATO

Domenica 6 settembre in via Vittorio Emanuele I fin dal mattino si svilupperà il Mercatino del Vintage e dell’artigianato, raffinato percorso espositivo dedicato ad appassionati e collezionisti. Info: www.turismoinbra.it

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BUSCA - SAN DEFENDENTE

SANFE’ST

Domenica 6 settembre comincia la settimana della festa patronale con il pranzo dei frazionisti e la 4a edizione dei giochi del Cagnolino d’Oro” a squadre.

BUSCA

TRAIL DELLE CAVE

Domenica 6 settembre si disputerà la prima edizione del “Trail delle cave” gara di 15,8 km e 700 mt. D+ sulle colline buschesi. Partenza alle ore 9 dallo stadio comunale e pasta party all’arrivo alle 12.30. Il percorso prevede il passaggio nelle famose cave di alabastro. Info: 338 45 46 638.

BUSCA

SIGNORA LIBERTÀ

Domenica 6 settembre, alle ore 21, presso il Parco Museo dell’Ingenio, serata dedicata alle donne e alla musica di Fabrizio De Andrè, con il concerto/spettacolo dei Lou Tapage. La serata rientra nella programmazione della rassegna Suoni dal Monviso. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

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CANALE

GRAN MERCÀ DELLE PULCI

Domenica 6 settembre, dalle 8 alle 19, nel centro storico, avrà luogo la 66a edizione del “Gran mercà delle pulci”, con bancarelle di cartoline, oggettistica, dischi, fotografie, mobili e altro.

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CANOSIO

TRA ACQUA E LEGGENDE

Domenica 6 settembre partenza alle ore 9.30 per il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna "Trekking con l'alpaca", una serie di escursioni organizzate da MairAlpaca. Rientro previsto per le 17. Info: 349 68 00 643.

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CASTAGNITO

MADONNA DEL POPOLO

Domenica 6 settembre alle ore 15 “Urban Sport”, alle 16 “Camioncino Gelatiamo” presso la Madonnina e alle 20 processione con benedizione dei bambini. Alle ore 21, presso San Quirico, serata “Cielo stellato e miti greci” con Ettore Chiavassa e i Diavoli sulle Colline.

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CENTALLO - SAN BIAGIO

FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Domenica 6 settembre, alle ore 15, pedalata nelle campagne centallesi, alle 16 “Swap Party” e dalle 17 prenderà il via al memorial calcistico “Aldo Mondino”. Alle 19.30 “Cena del Pulast” e alle 21 musica e cabaret con il “Tale e quale a San Bias”. Info: 339 38 43 629 – 353 45 61 167.

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CHERASCO - CAPPELLAZZO

FESTA PATRONALE

Domenica 6 settembre, alle ore 11, S. Messa con processione. Alle 16 giochi per bambini e alle 20 “Paella”. Seguirà serata danzante con l’orchestra Paolo Bertoli. Info: 339 15 07 522 - 347 14 31 787.

CHERASCO

SCOMOD*

Domenica 6 settembre, alle 17.30, nella chiesa di San Gregorio a Cherasco, Antonella Germini, dirigente dell’istituto di istruzione superiore Umberto I di Alba e da maggio presidente della Rete nazionale degli istituti agrari (Renisa), chiuderà gli appuntamenti di Scomod* festival del pensiero libero. Il titolo dell’incontro sarà “Non sono un signor*. Il linguaggio come veicolo di svalutazione e discriminazione di genere a scuola.

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CHIANALE

SCALATE LEGGENDARIE

Domenica 6 settembre, strada chiusa al traffico in direzione del Colle dell’Agnello per gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica, che potranno cimentarsi con la scalata al valico, su percorso di 9 km e dislvello 900 mt. Info: https://www.scalateleggendarie.it/

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CORTEMILIA

FIERA NAZIONALE DELLA NOCCIOLA

Domenica 6 settembre chiude una straordinaria edizione della Fiera della Nocciola 2026, a partire dalle ore 10, nella chiesa di san Francesco con l’evento “Fautor Langae” e con la consegna di vari premi a personalità e personaggi amici della “Nocciola tonda e gentile”, fra cui Iva Celano, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Paola Veglio, Aurora Cavallo, Luciana Littizzetto e Giuliana Cirio. Info: www.fieranocciolacortemilia.it

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ENTRACQUE

28a FIERA DELLA PATATA

Domenica 6 settembre proseguono gli eventi legati alla 28a edizione della “Fiera della patata”, nata per celebrare i "bodi" (le patate locali.) Mostra-mercato dei produttori, laboratori creativi e le tradizionali cene a base di patate e “cujette" (gli gnocchi tipici) nel padiglione dedicato. Orari dei pasti: sabato 5 dalle ore 19.30 e domenica 6 dalle 12.30. Info: www.turismoentracque.it

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FOSSANO

TROFEO BALOCCO

Domenica 6 settembre si disputerà sul terreno dello stadio “A. Pochettino”, in corso Trento la 12a edizione del Trofeo Balocco CRF Città di Fossano, riservato a ragazzi/e Under 13.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/trofeo-balocco

FOSSANO

RADUNO A.N.F.I.

Domenica 6 settembre la città degli Acaja accoglierà il 1° Raduno Interregionale dell’A.N.F. I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Tra i vari eventi in programma ci saranno le esibizioni dei gruppi cinofili in piazza Castello, esibizioni acrobatiche e concerto della Banda della Guardia di Finanza. Domenica 6 settembre, dalle ore 10, sfilata nel centro cittadino. Info: 0172/699636 - www.visitfossano.it

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GALLO GRINZANE

FIERA GALLESE

Domenica 6 settembre, dalle 10, mercatino dell’artigianato nelle vie del centro, raduno d’auto e moto d’epoca e accompagnamento musicale con miniottoni. Alle 12.30 pranzo della comunità aperto a tutti. Alle ore 16 laboratorio “Insegniamo le tradizioni”, alle 20 “La Porchetta di Tarcisio” e alle 21.30 concerto dei Tre Lilu “Love alla coc”.

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GORZEGNO

GORZEGNO MAGICA – ALTROVE

Nel week end andrà in scena nel piccolo borgo della Valle Bormida il festival diffuso di arti performative, musica, teatro, danza e comunità intitolato “Altrove”. Gli eventi cominceranno alle 17 del sabato, con l’apertura del festival e termineranno domenica sera con la cena conviviale e il concerto disegnato (pianoforte e live painting) nell’area del castello. Info: https://www.visitgorzegno.it/gorzegno-magica-2026-altrove-ritrovarsi-in-altri-luoghi/

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ISASCA

FESTA DI SAN CHIAFFREDO

Domenica 6 settembre, alle ore 9.15, S. Messa nella cappella di San Chiaffredo con processione e partecipazione della banda musicale di Revello. Nelle vie del borgo, per tutta la giornata, mercatino dei prodotti locali e dell’artigianato, musica popolare e alle 19 “Polenta salciccia e spezzatino”. Alle ore 21 serata danzante con Aurelio Seimandi. Info: 338 79 18 410 – 338 12 66 252.

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MANTA

GIORNATA DL PANORAMA

Domenica 6 settembre, in occasione della Giornata del Panorama, il Castello della Manta propone due speciali appuntamenti dedicati alla scoperta del paesaggio che lo circonda.

Domenica 6 settembre, per tutta la giornata, “Panorami, confini e orizzonti”, con speciali visite guidate alla scoperta del paesaggio circostante. Visite guidate alle ore 10.15, 11.15, 12.30, 14.15, 15.15 e 16.30, in autonomia alle ore 10, 13, 13.45 e 17. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

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MELLE

RESPIRI

Nel week end, presso il parcheggio dell’area camper, avrà luogo il festival elettroalpino “Respiri” organizzato dal collettivo Altrove. Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561504963441

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MONDOVÌ - CUNEO - SALUZZO

GIORNATA DELLA CULTURA EBRAICA

Domenica 6 settembre, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, vengono aperte alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici. Aperture in programma nelle sinagoghe di Cuneo, Saluzzo e Mondovì. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19 (ogni ora, ultima visita alle ore 18). Info: https://torinoebraica.it/

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MONTÀ

LA NOTTE DEI CANTAUTORI

Domenica 6 settembre, alle 21.30, in piazza Vittorio Veneto, evento musicale “La Notte dei Cantautori”. Info: https://www.facebook.com/lanottedeicantautori

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NIELLA BELBO

MADONNA DEI MONTI

Domenica 6 settembre si celebrerà la festa della Madonna dei Monti. Alle ore 15.30 “Giochi di abilità”, alle ore 18 S. Messa e alle 19.30 Polenta e Spezzatino o Bagna du Diau.

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NOVELLO

BURATTINARTE

Domenica 6 settembre, alle ore 18, in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo di Burattinarte con il Merlo Parlante.

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ORMEA

Domenica 6 settembre, presso il Bar Ceresè, si svolgerà la “Baraonda di Pétanque”, una giornata aperta a tutti gli appassionati e a chi vuole trascorrere una giornata in compagnia immersi nella natura vicino al Fiume Tanaro. Info: 334 98 50 182.

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PIASCO

VISITE AL CASTELLO

Domenica 6 settembre saranno organizzate due giornate dedicate alla scoperta del Castello Porporato. Le visite saranno guidate e si effettueranno nei seguenti orari: sabato 5 settembre, ore 10, 11.30, 14, 15.30. Domenica 6 settembre, ore 10 e 11.30. Info: https://www.piasco.net/

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RACCONIGI

UMBERTO I E LA CULTURA DEL SUO TEMPO

Domenica 6 settembre, alle ore 11.30 e alle ore 14.45, si terrà una speciale visita al Castello Reale di Racconigi, ricordando la figura di Umberto I di Savoia. Evento a pagamento. Gratuito per i minori di 7 anni. Info: https://www.cuneoalps.it/

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ROBILANTE

UN MANDALA PER LA PACE

Nel week end si concludono, presso la Confraternita di Robilante, le giornate dedicate alla cultura e alla spiritualità tibetana con i monaci del monastero di Sera Lachi. L'iniziativa prevede la creazione di un mandala di sabbia, proiezioni, conferenze, laboratori per bambini, una cena condivisa e una raccolta fondi per i rifugiati tibetani. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Info: www.comune.robilante.cn.it

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RODDI

QUESTIONE DI FIUTO

Domenica 6 settembre, alle ore 16.30, al castello di Roddi, visita ludica pensata per le famiglie dal titolo “Questione di fiuto”. Si trasforma la scoperta del castello in un gioco.

Evento a pagamento. Info: https://castellodiroddi.barolofoundation.it/

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SALUZZO

79ª MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA

Nel week end, presso l'area espositiva del Foro Boario, si terrà la 79° “Mostra della meccanica agricola” di Saluzzo. Saranno presenti vari stand espositivi per raccontare la produzione e la lavorazione del legno, la frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione e l’allevamento della razza bovina Frisona, attività di eccellenza che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso. I 35 mila metri quadrati dell’area espositiva del Foro Boario accoglieranno oltre 500 spazi dedicati ai prodotti, alle tecnologie e ai macchinari per il settore primario. A rendere ancora più ricca la manifestazione saranno le spettacolari dimostrazioni degli allevatori impegnati nelle competizioni della 53ª Mostra Regionale dei bovini di razza Frisona Italiana e della 20ªJunior Show Regionale. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

SETTEMBRE SALUZZESE

Domenica 6 settembre, alle ore 18, spettacolo di Stefania Andreoli presso il Quartiere, in piazza Montebello 1 e alle ore 21, musica con Orchestra Maurizio e la Band dal Rialzo di Piazza Garibaldi. Info: https://fondazionebertoni.it/

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SANFRONT

CAMMINI DI BENESSERE

Domenica 6 settembre, alle ore 15, ritrovo presso la frazione Rocchetta, per una passeggiata guidata attraverso la borgata-museo Balma Boves e un concerto dedicato alle più suggestive colonne sonore del cinema. Alle 16.30 inizio concerto dei musicisti Simona Mana (violino), Alberto Valinotti (chitarra acustica), Serena Mana (flauto traverso), Cristina Boretto (voce narrante). Evento a pagamento. Info: https://www.vesulus.it/

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SAVIGLIANO

LA STORIA DELLA TRAZIONE TRIFASE

Nel week end, in orario 10-12.30 / 15-18, presso il Museo Ferroviario Piemontese, sarà ancora visitabile la mostra “La storia della trazione trifase” realizzata in occasione dei 50 anni dalla fine della trazione elettrica trifase in Italia. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

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SERRALUNGA D’ALBA - FONTANAFREDDA

FESTA DELLA VENDEMMIA

Domenica 6 settembre, nella cornice del villaggio narrante in Fontanafredda, si celebrerà la “Festa della vendemmia”: vini, street food, pigiatura a piedi nudi, visite e degustazioni, eventi, musica e spettacoli. Info: www.villaggionarrante.it

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VALCASOTTO

LABORATORIO DI PITTURA

Domenica 6 settembre alle ore 15, nel castello di Casotto si terrà un laboratorio di pittura en plein air, con Serena Fumero, storyteller ed esperta di didattica dell’arte. Ogni partecipante porterà a casa la propria creazione come ricordo speciale della giornata. Visite animate al castello. Info: https://kalata.it/

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VALDIERI

DETRITI VERTICAL

Domenica 6 settembre si terrà la seconda edizione del "Detriti Vertical", evento sportivo di corsa in montagna. Info: https://rifugioremondino.it/

VALDIERI

ATTRAVERSO LA MEMORIA

Domenica 6 settembre si svolgerà la 28ª marcia “Attraverso la Memoria”, fino al Colle Ciriegia in Valle Gesso, commemorazione transfrontaliera per ricordare la storia europea della persecuzione antiebraica della prima metà del Novecento. Partenza dal Pian della Casa -Terme di Valdieri. Tempo previsto per la salita al Colle Ciriegia: 2 ore e 30 min / 3 ore. Alle ore 12 si terrà l’incontro internazionale al Colle Ciriegia. Info: 0171/266080.

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VALGRANA

FESTA SANTA MARIA DELLA VALLE

Domenica 6 settembre, alle ore 11, S. Messa celebrata dal vescovo di Cuneo monsignor Piero Delbosco e a seguire pranzo con polenta e spezzatino. Nel pomeriggio lotteria e gara alle bocce a coppie sorteggiate. Info. 347 10 79 057

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VERDUNO

CAMMINATA NATURALISTICA

Sabato 5 settembre, alle ore 17.30, ritrovo al Belvedere di Verduno per un percorso ad anello di 6,5 km tra vigneti e noccioleti, accompagnati da guida escursionistica ambientale. Al termine della camminata, sotto l'antico Faggio del Giardino Comunale spaghettata, dolce e anguria. Info: 347 15 93 553.

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VERNANTE

AI CONFINI DELL'OBLIO

Nel week end, presso il Centro Visita dei Parchi delle Alpi Marittime, sarà ancora visitabile la mostra "Ai confini dell'oblio. I forti delle Alpi Marittime", restituzione artistica della ricerca sul patrimonio fortificato italo-francese curata dal fotografo d'autore Michel Eisenlohr. Ingresso libero.

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VICOFORTE

FERA D’LA MADONA

Tanti gli eventi legati alla “Fera d’la Madona”, una delle fiere più importanti del Piemonte, un grande evento commerciale antico di secoli al quale partecipano centinaia di venditori. Il programma è in fase di aggiornamento, anche se la giornata clou sarà martedì 8 settembre già nel week end ci saranno manifestazioni in corso. Info: 0174/563010 – 0174/580957 - www.comune.vicoforte.cn.it

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VILLANOVA MONDOVÌ

FIERA DELL’ADDOLORATA

Domenica 6 settembre prenderà il via la “Fiera dell’Addolorata 2026 - La tradizione siamo noi", appuntamento numerosi eventi per tutti, tra concerti e spettacoli per bambini e bambine, cene in compagnia e serate in musica. Info: 0174/698152.

VILLANOVA MONDOVÌ

IL PRETE DEI RIBELLI

Domenica 6 settembre ultimo pomeriggio di visite guidate al santuario e presentazione alle ore 17.30 del volume “Il prete dei ribelli” di Cesare Morandini.

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VINADIO - STREPEIS

ESCURSIONE A COLLALUNGA

Domenica 6 settembre, ritrovo alle ore 8.15 presso il parcheggio della Frazione Strepeis di Bagni di Vinadio, per escursione a San Bernolfo e ascesa al Passo di Collalunga. La camminata è organizzata nell'ambito del progetto Interreg-ALCOTRA Cognitio-Fort. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Rientro: stimato ore 17. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/