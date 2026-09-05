sabato 05 settembre
Un pallone che si ascolta: a Cuneo porte aperte al calcio a 5 per ragazzi ciechi e ipovedenti
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Eventi | 05 settembre 2026, 20:24

Un pallone che si ascolta: a Cuneo porte aperte al calcio a 5 per ragazzi ciechi e ipovedenti

Gli allenatori Guido Rosa e Riccardo Baldracco, qualificati FISPIC, e tutto lo staff vi aspettano per una mattinata all'insegna della condivisione di valori dello sport più inclusivo.

Un pallone che si ascolta: a Cuneo porte aperte al calcio a 5 per ragazzi ciechi e ipovedenti

Sabato 12 settembre dalle 10 alle 11,30 la squadra di calcio a 5 B1 ciechi propone presso il campetto del San Paolo di Cuneo in via Leonardo Ferrero n. 1 un incontro aperto a ragazzi/e ciechi/ipovedenti che desiderano provare l'esperienza del pallone sonoro nello spirito di ritrovo in amicizia e socializzazione, con la possibilità di iscriversi alla stagione in avvio per partite ed allenamenti. 

L'intento è dare ai ragazzi la possibilità di approcciarsi allo sport contribuendo alla creazione di un gruppo, migliorare la loro autonomia, la gestione dello spazio che li circonda, con un importante riscontro sociale e psicologico. 

Gli allenatori Guido Rosa e Riccardo Baldracco, qualificati FISPIC, e tutto lo staff vi aspettano per una mattinata all'insegna della condivisione di valori dello sport più inclusivo. 

Il calcio a 5 non vedenti, molto diffuso in Sudamerica già dal 1980, si espande in Italia negli ultimi 30 anni, ed è ora presente con un Campionato Nazionale, la Coppa Italia e la Supercoppa. La nazionale Italiana ha partecipato alle ultime edizioni degli europei e mondiale come assoluta protagonista.

C.S.

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