Saluzzo, riqualificazione di via Spielberg: via al percorso d'ascolto per la progettazione partecipata con i cittadini

Il progetto di riqualificazione di via Spielberg, vuole il coinvolgimento di residenti e cittadini in vista della candidatura al bando regionale “Città rigenerative”.

Questo lo scopo del primo incontro di ieri sera (mercoledì 9 settembre) nella Sala Consiglio del municipio, dove si è calamitato l’ascolto e il confronto diretto di numerosi intervenuti, sui vari punti dell’iniziativa regionale che sostiene interventi integrati di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento, alla qualità dello spazio pubblico, alla mobilità sostenibile, al verde e alla vivibilità degli ambiti urbani.

Candidata al bando, che scade a fine ottobre, è l’area di via Spielberg compresa dalla rotonda di corso IV Novembre a piazza Dante, in congiunzione con il centro cittadino e intorno a importanti poli attrattori come l'ospedale, l'asilo, le scuole medie.

"Un’opportunità da non perdere per ripensare la qualità di questo spazio urbano – dichiara la vicesindaca Francesca Neberti –. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale affiancare al lavoro tecnico un percorso di ascolto. Chi vive, lavora e frequenta quotidianamente questa parte della città possiede conoscenze e punti di vista preziosi per orientare le scelte. Dopo questo primo confronto vogliamo allargare ulteriormente la partecipazione.

Rigenerare uno spazio pubblico significa guardare oltre il semplice intervento edilizio – aggiunge Neberti –. Significa interrogarsi su come vogliamo che quello spazio venga vissuto, sulla qualità che vogliamo dare alla città e sui servizi che può offrire. Per questo il confronto è parte integrante del percorso".

Per raccogliere un quadro il più possibile ampio delle esigenze e delle aspettative in merito alla trasformazione dell’area, il Comune ha predisposto un questionario-sondaggio online, rivolto a cittadini, residenti, attività economiche, frequentatori e a tutti coloro che hanno un rapporto con via Spielberg e con l’area circostante.

E’ disponibile al link: https://forms.gle/g86ixAz65PDR1rui9.

Sarà possibile compilarlo fino al 20 settembre prossimo.

Lo ha illustrato nelle quattro sezioni, dopo l'elencazione dei possibili interventi nell'area che riguardano una revisione complessiva dei percorsi pedonali, degli attraversamenti e dell'assetto viario, con l'inserimento di essenze autoctone e la piantumazione di alberi, il dirigente dei Lavori Pubblici Flavio Tallone al termine della presentazione del bando regionale da parte di Valentina Isaia, ingegnere funzionario tecnico del Comune e dei professionisti dello “Studio Chintana”.

L'invito a cittadini e realtà dell'area è ora quello di partecipare alla consultazione per contribuire alla definizione delle future trasformazioni di via Spielberg.

Gli interventi, come elenca il bando, dovranno essere finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria in ambito urbano, attraverso l’attuazione di opere infrastrutturali, di ridisegno dello spazio pubblico adiacente a strutture ad alta concentrazione di servizi e flusso di passaggi, incrementando pedonalità, ciclabilità, Ztl, trasporto pubblico locale, percorsi casa-scuola "car free" (potrebbe essere incentivato un nuovo avvio del pedibus?) ovvero tutta la mobilità sostenibile a beneficio dell’ambiente, della sicurezza equalità della vita in cui lo spazio pubblico viene riportato al centro del quartiere e della vita degli abitanti.

Per l’obiettivo la Regione mette a disposizione dei Comuni piemontesi 30 milioni di euro e tra gli elementi che il bando premia c’è proprio la progettazione partecipata il cosiddetto "placemaking", un approccio condiviso nella rigenerazione di quartieri per rispondere in modo efficace ai bisogni reali dei cittadini, rafforzare il legame tra le persone e i luoghi insieme al dialogo fra gli attori pubblici e privati, sia nella fase progettuale che gestionale.