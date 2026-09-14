"Liberi Subito": le Cellule Coscioni di Torino e Cuneo promuovono la proposta di legge regionale sull'aiuto medico alla morte volontaria

Il 17 e 18 settembre le Cellule Coscioni di Torino e Cuneo saranno presenti alla Festa dell'Unità del Partito Democratico di Cuneo, con un banchetto per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale "Liberi Subito" sull'aiuto medico alla morte volontaria.

"Saremo presenti dalle 18 alle 22, per incontrare cittadini e cittadine, illustrare la proposta di legge e raccogliere nuove firme.

La presenza alla Festa dell'Unità arriva in un momento in cui la campagna Liberi Subito sta registrando una partecipazione significativa anche nella Provincia Granda. Un interesse che in questi ultimi mesi si è manifestato attraverso la partecipazione alle iniziative e ai banchetti e che dimostra quanto il tema della libertà di scelta nel fine vita sia sentito anche sul territorio cuneese.

Siamo particolarmente felici di poter essere presenti alla Festa dell'Unità di Cuneo – dichiarano i coordinatori delle Cellule Coscioni di Torino e Cuneo – e ringraziamo Chiara Gribaudo per aver reso possibile questa presenza e per l'attenzione dimostrata nei confronti della nostra campagna.

La proposta di legge "Liberi Subito" nasce dalla necessità di dare una risposta concreta alle persone che, in determinate condizioni, chiedono di poter scegliere sul proprio fine vita. Pensiamo che una questione così importante debba essere affrontata senza steccati ideologici e attraverso un confronto aperto e serio.

Per questo guardiamo con fiducia alla possibilità di costruire un sostegno sempre più ampio e trasversale alla proposta, dentro e fuori le forze politiche. La partecipazione dei cittadini è triplicata rispetto alle precedenti campagne di sensibilizzazione, Un segnale che ci spinge incoraggia proseguire con ancora maggiore determinazione».

"Dopo l'approvazione in Veneto riteniamo che questo sia un tema importante da affrontare anche nei nostri spazi, che sono spazi sempre aperti al confronto e al dialogo - dichiara Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico e deputata cuneese - Anche per questo è un piacere ospitare tra gli altri l'associazione Luca Coscioni per la prima volta alla Festa dell'unità di Cuneo. Trovo positivo che siano già state raccolte così tante firme, a dimostrazione ulteriore del fatto che sia un tema sensibile che sta crescendo tra le persone".

La raccolta firme per Liberi Subito in Piemonte si concluderà depositando le firme dei cittadini in Consiglio Regionale il 22 settembre con ritrovo a Torino in piazza San Carlo dalle ore 10:30

L'obiettivo è arrivare al deposito della proposta di legge regionale con un numero di firme significativamente superiore al minimo necessario, raccogliendo una partecipazione ampia e trasversale della società piemontese.

Le Cellule Coscioni di Torino e Cuneo invitano quindi cittadini e cittadine a venire alla Festa dell'Unità, conoscere la proposta, confrontarsi con i volontari e, se lo desiderano, firmare per Liberi Subito.



