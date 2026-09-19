CICLISMO/Si avvicina l’esordio di Matteo Sobrero ai Mondiali di Montreal: domani in programma la cronometro

Si avvicina sempre più l’inizio del Mondiale di ciclismo di Montreal (Canada) e, allo stesso tempo, si prepara a prendere il via il cuneese Matteo Sobrero.

Come ogni anno, a inaugurare la rassegna iridata saranno le cronometro dei professionisti in programma domenica 20 settembre: prima scenderanno in strada le donne e poi, nella prima serata italiana, gli uomini.

La partenza del primo corridore è prevista per le ore 18:45 (12:45 canadesi), mentre l’arrivo finale avverrà poco dopo le 22.

Per il 29enne di Montelupo Albese si tratta della quarta partecipazione alla prova contro il tempo mondiale: nell’edizione fiamminga del 2021 fu 21°, nel 2022 a Wollongong arrivò 15° e, infine, l’anno scorso in Ruanda ha conquistato un buon 13° posto.

Oltre al portacolori della Lidl-Trek, il Commissario Tecnico Roberto Amadio ha selezionato anche Filippo Ganna, grande amico di Sobrero e fratello della sua fidanzata Carlotta. Il verbanese rientra tra i favoriti per la medaglia d’oro, traguardo che proverà a conquistare per la terza volta in carriera dopo i trionfi nel 2020 e 2021.

La cronometro, con partenza e arrivo a Montreal, prevede un chilometraggio di 39,2 km e si presenta come un tracciato adatto agli specialisti puri. Il percorso, assai tecnico con molte curve, non presenta particolari difficoltà altimetriche, se non negli ultimi 400 metri che salgono con una pendenza non proibitiva del 6%

Il candidato più accreditato alla vittoria finale è sicuramente il belga Remco Evenepoel, tricampione uscente e campione olimpico in carica. Come già accennato, il principale rivale dovrebbe essere proprio Ganna. Si giocheranno le loro carte da podio anche lo svizzero Stefan Küng, il danese Mikkel Bjerg e lo statunitense Brandon McNulty. Tra i possibili outsider figurano il britannico Ethan Hayter, il belga Alec Segaert e il giovane talento francese Paul Seixas.

L’albese, invece, rientra nel novero delle sorprese e il suo obiettivo concreto potrebbe essere una top 10 di tutto rispetto.

Matteo Sobrero tornerà poi in gara già martedì 22 settembre quando, intorno alle 14:30, parteciperà alla cronostaffetta mista (Mixed Relay) in compagnia di Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.