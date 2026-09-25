Cuneo, il 3 ottobre arriva la "Caccia al Tesoro dei Talenti"

Sabato 3 ottobre la Città dei Talenti propone la Caccia al Tesoro dei Talenti, un pomeriggio per le vie di Cuneo pensato per bambine e bambini dai 5 ai 13 anni, accompagnati da almeno un genitore.

L’attività si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30, con ritrovo davanti al Rondò dei Talenti. Da lì prenderà il via la Caccia al Tesoro dei Talenti, che accompagnerà le famiglie attraverso la città, tra indizi e scoperte, fino all’arrivo in Largo Audiffredi, in via Roma, con chiusura entro le ore 18.

La Caccia al Tesoro dei Talenti nasce con l’idea di trasformare la città in uno spazio da esplorare insieme: osservare, cercare, collaborare e mettersi in gioco saranno gli ingredienti del pomeriggio.

L’attività è proposta dalla Città dei Talenti, in collaborazione con Cooperativa Sociale Emmanuele e Cooperativa Momo, con il sostegno di Fondazione CRC. Ente capofila è Motiva Cooperativa Sociale.



Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form online.

Link al form di iscrizione: https://qr.codes/XIVT3k