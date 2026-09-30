Mondovì, la Croce Rossa cerca nuovi volontari: giovedì 8 ottobre una serata per scoprire il corso

Il Comitato di Mondovì della Croce Rossa Italiana organizza una serata informativa giovedì 8 ottobre, alle ore 20,30, presso la sede di Mondovì in via Croce Rossa 4. L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere le modalità di adesione e partecipazione al nuovo corso di formazione per diventare volontari.

Durante la serata verranno presentati nel dettaglio il programma e il calendario delle lezioni. Il corso d'accesso, tenuto da formatori qualificati, avrà una durata di circa un mese, con 20 ore di lezione complessive e una frequenza bisettimanale. Al termine del percorso, previsto verso la metà di novembre, i partecipanti sosterranno un esame finale che consentirà loro di essere abilitati a svolgere i primi servizi di pubblica utilità all'interno dell'associazione, tra cui le attività di centralino, logistica e supporto alle attività socio-assistenziali.

A partire da gennaio 2027, per chi intenderà proseguire il proprio percorso, verrà attivato il successivo corso di specializzazione per prepararsi ai servizi più complessi, come il trasporto infermi, l'accompagnamento dei pazienti dializzati e il soccorso in emergenza 118.

Per maggiori informazioni contattare direttamente il Comitato all'indirizzo email mondovi@cri.it .





















