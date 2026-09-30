Divulgare la sostenibilità: sul Re di Pietra "Monviso Hub" punta a un nuovo modello di sviluppo gestendo centri visita e attività educative

Tre realtà della Valle Po che lavorano, su piani diversi, nell'accoglienza turistica, nell'educazione ambientale e nei percorsi di guida sul territorio del Monviso si sono unite per rispondere al bando del Parco del Monviso e gestire i tre centri visita del Parco, le attività di educazione ambientale aperte al pubblico, le proposte per le scuole e gli stand promozionali del Parco: servizi che il Parco del Monviso restituisce gratuitamente alla popolazione dell'area.

La Cooperativa di Comunità Viso a Viso di Ostana e le associazioni di guide della Valle Po, l'Associazione Vesulus APS e l'Associazione Monviso Tourism ASD hanno quindi creato una ATS (Associazione Temporanea di Scopo): "Monviso Hub". È un primo passo verso una rete reale di soggetti che lavorano sul territorio del Monviso per farne conoscere e divulgarne le eccellenze naturalistiche: il Re di Pietra con i suoi laghi di origine glaciale, gli ambienti pascolivi di quota, la Grotta di Rio Martino (Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000, una delle grotte carsiche più rilevanti del Piemonte), il Bosco di Pino Cembro dell'Alevé, il corso del torrente che presto diventa Fiume Po, i suoi preziosi boschi di pianura, il bosco planiziale di Staffarda, del Merlino a Caramagna Piemonte e del parco del castello di Racconigi, le confluenze con i torrenti Bronda, Pellice, Varaita.

Un primo passo per costruire una rete di territorio capace di rispondere nell’ambito del proprio settore di attività alle esigenze del territorio ricompreso nel Parco del Monviso e nell’area vasta della Riserva MaB Unesco omonima: esigenze dinamiche ispirate a nuovi modelli di progresso, capaci di portare a sviluppare economie sostenibili in grado di fare della relazione tra uomo e ambiente naturale un nuovo punto di partenza per affrontare e contrastare anche la crisi climatica e culturale in atto.

Il Parco del Monviso è l’ente gestore della Riserva Transfrontaliera MaB Unesco Monviso, dov'è attivo il programma Man and the Biosphere dell'Unesco che coinvolge comunità che sappiano includere, nel proprio orizzonte di sviluppo, economie sempre più sostenibili e capaci di rispettare concretamente la biodiversità rappresentata dall’ambiente naturale. È proprio su questo punto che la proposta di Monviso Hub vuole fare la differenza: nella gestione delle attività di divulgazione del Parco, per costruire un modello di progresso sostenibile che faccia della qualità ambientale la propria pietra miliare.

Inoltre, per il Parco del Monviso, queste realtà gestiscono le escursioni domenicali - in programma 11 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre, 6 e 20 dicembre - e le attività per le scuole (informazioni al link).