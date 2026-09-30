Stroppo: consegnata la borsa di studio "Premio Alice"

Mercoledì 23 settembre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, si è svolta presso i locali del Convitto Alpino di Stroppo la consegna del “Premio Alice”, borsa di studio intitolata ad Alice Olivero, studentessa di Acceglio prematuramente scomparsa a seguito di malattia.

Le borse di studio, del valore di 200,00 euro, sono state assegnate ad Allione Emma e Martini Pietro per il loro rendimento scolastico e impegno nello studio, avendo conseguito una votazione di 9/10 all’esame di terza media.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli allievi del Convitto, dei membri del Consiglio di Amministrazione e della famiglia di Alice, che ha consegnato il premio ai vincitori augurando loro una continuazione degli studi con lo stesso impegno dimostrato in questi anni.