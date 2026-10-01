“Prendersi cura di chi si prende cura”, in Humanitas Gradenigo incontro dedicato ai caregiver oncologici

In occasione della settimana del caregiver promossa dalla Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta, giovedì 8 ottobre dalle ore 17.30 alle 18.45 si terrà in Humanitas Gradenigo l’evento “Prendersi cura di chi si prende cura”, un incontro pratico dedicato ai caregiver oncologici, organizzato dall’équipe di Oncologia dell’ospedale, guidata dal dottor Cristiano Oliva.

Questo incontro nasce da una domanda semplice ma essenziale: come assistere al meglio una persona malata senza dimenticare sé stessi?

Il complesso carico assistenziale di un malato oncologico infatti può comportare un significativo affaticamento fisico ed emotivo, accompagnato anche da solitudine, ansia, paura e rabbia.

Obiettivo principale dell’evento è dunque permettere ai partecipanti di tornare a casa con le 5 informazioni fondamentali che ogni caregiver dovrebbe avere: chi contattare nelle diverse fasi del percorso, quali informazioni preparare prima di telefonare, come funzionano CAS, GIC, e le cure palliative, di quali permessi, congedi e sostegni può beneficiare, come segnalare i propri bisogni e rimanere in rete senza sentirsi abbandonati.

A rispondere a queste domande, a dubbi e curiosità saranno voci diverse, dai medici oncologi al team infermieristico, i referenti del CAS e del NOCC, la psicologa e l’assistente sociale.

Il programma dell’incontro:

Perché il caregiver fa parte della cura

Effetti collaterali: cosa gestire a casa e quando telefonare

Come parlare con il paziente nei momenti difficili

Il caregiver esausto: segnali da non ignorare

Servizi, diritti e aiuti presenti sul territorio

La parola ai caregiver: gli specialisti rispondono

L’evento è gratuito ma è necessaria l’iscrizione: https://forms.gle/B8Ewf4Gh12BKKsWR6