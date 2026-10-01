Mondovì, al via il 44° anno accademico dell'università degli adulti

L'università degli adulti di Mondovì (Unidea) sta per iniziare un nuovo anno accademico, 44° di una lunga serie: un traguardo importante per un'iniziativa generosa di proposte e di stimoli sul piano culturale e sociale, e sempre aperta a tutti.

Gli incontri saranno da metà ottobre 2026 a metà maggio 2027 ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 nella consueta sala comunale conferenze di corso Statuto (sala Scimé) generosamente concessa dal Comune. Prevista una pausa in gennaio e nei primi giorni di febbraio.

Primo appuntamento: giovedì pomeriggio 15 ottobre con la presentazione del programma, la raccolta delle adesioni e la prima conversazione su alcune antiche glorie monregalesi).