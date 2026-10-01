Possibilità di svolgere il Servizio Civile Digitale presso il Comune di Mondovì

Dodici mesi di attività con un impegno settimanale di venticinque ore e un rimborso mensile pari a 519,47 euro. Tra i requisiti richiesti, l’età anagrafica compresa tra i 18 e i 28 anni, la predisposizione al contatto con il pubblico, alcune conoscenze informatiche di base e un generale interesse per il mondo digitale.

Sono questi, in breve, gli elementi principali che contraddistinguono il progetto di Servizio Civile Digitale “Digital Touch” che verrà a breve attivato presso gli uffici del Comune di Mondovì. Un’arricchente esperienza formativa-informativa valida per una sola posizione, alla quale ci si potrà candidare fino alle ore 14.00 di venerdì 6 novembre 2026 compilando l’apposita Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Maggiori dettagli sul portale istituzionale del Comune di Mondovì; eventuali informazioni presso l'Ufficio Politiche Sociali, raggiungibile al numero 0174.559375.