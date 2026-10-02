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Scuole e corsi | 02 ottobre 2026, 08:29

Cossano Belbo, "Genitori in gioco": come riconoscere le paure dei figli a scuola

Martedì 13 ottobre, alle 18, nella sala consiliare "Francesco Bo Cichinin", nuovo incontro gratuito del ciclo promosso da Confcooperative Piemonte Sud

Cossano Belbo, &quot;Genitori in gioco&quot;: come riconoscere le paure dei figli a scuola

Prosegue il ciclo di incontri “Genitori in gioco”, l’iniziativa promossa da Confcooperative Piemonte Sud per offrire ai genitori di bambini e ragazzi strumenti utili ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative quotidiane. Il progetto si inserisce all’interno di Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno di Fondazione CRC, in collaborazione con Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 13 ottobre 2026 alle 18.00 a Cossano Belbo, presso la sala consiliare “Francesco Bo Cichinin”, in Piazza Giovanni Balbo 4.
Tema dell’incontro, che sarà tenuto dalla Dottoressa Valentina Destefanis, psicologa e psicoterapeuta, è il rapporto tra scuola e famiglia e in particolare la capacità di vedere e comprendere le paure che possono incontrare i figli nell’ambiente scolastico. La scuola rappresenta infatti una parte importante della vita di bambini e ragazzi e può diventare, in alcuni momenti, fonte di preoccupazioni, tensioni e difficoltà che si ripercuotono sull’intero nucleo familiare. L’appuntamento offrirà uno spazio di confronto per comprendere meglio i segnali e i bisogni dei figli, riflettere sulle ansie che possono derivare dai risultati scolastici e individuare modalità di relazione capaci di favorire maggiore serenità.

La partecipazione è gratuita ed è consigliata l’iscrizione.
Per informazioni contattare Roberta Rallo all’indirizzo email rallo.r@confcooperative.it


 

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