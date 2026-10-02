Mondovì, sei incontri gratuiti per chi assiste un familiare

L'ASL CN1, nell'ambito del Piano Locale Cronicità, del Piano Locale della Prevenzione e del Progetto Care for Caring finanziato dalla Fondazione CRC, organizza a Mondovì un seminario rivolto ai caregiver. L'intento è di fornire alcuni strumenti pratici per migliorare la propria qualità di vita e l'assistenza quotidiana ai propri cari.

Il programma prevede sei incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti tenuto da infermieri formati con il Programma elaborato dall'Università di Stanford.

Gli argomenti di cui si parla aiutano a comprendere meglio le proprie emozioni e quelle della persona di cui ci prendiamo cura, a ridurre lo stress con la respirazione consapevole, a migliorare la qualità del sonno, a saper chiedere aiuto, a organizzarsi per gestire e prevenire i comportamenti problematici, a prendere decisioni, a risolvere problemi e a collaborare con i professionisti sanitari.

Gli incontri si svolgeranno nei locali della Croce Rossa Italiana di Mondovì che metterà a disposizione due stanze in modo da permettere ai partecipanti, se lo desiderano, di venire con le persone di cui si prendono cura. In una stanza si effettuerà il seminario rivolto ai caregiver e nell'altra verranno svolte attività gestite dal personale del Progetto Care for Caring.

Gli incontri sono previsti il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 nei giorni 13-20-27 ottobre e 03-10-17 novembre presso la sede di Mondovì della Croce Rossa Italiana in Via Croce Rossa 4.

L'iscrizione è gratuita e obbligatoria, per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 0171 450781.