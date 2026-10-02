Saluzzo, genitori e figli insieme ai fornelli con "Chef Challenge"

Sabato 17 ottobre 2026 a Saluzzo genitori e figli preadolescenti saranno protagonisti di una sfida ai fornelli pensata per trasformare la cucina in uno spazio di incontro, collaborazione e condivisione. È “CHEF CHALLENGE: sfida ai fornelli”, il workshop promosso da Confcooperative Piemonte Sud nell’ambito del progetto WELLGRANDA.

L'appuntamento è in programma dalle 10 alle 12 per il laboratorio e dalle 12 alle 14 per il pranzo conclusivo, presso II Quartiere - Saluzzo, in Piazza Montebello 1 , con ritrovo allo Spaccio Bistrot.

Un grembiule, qualche ingrediente e la voglia di mettersi in gioco insieme: durante la mattinata i partecipanti saranno coinvolti in una simpatica sfida culinaria guidata dal cuoco dello Spaccio Bistrot. Genitori e figli lavoreranno fianco a fianco nella preparazione di semplici ricette, sperimentando una modalità diversa per stare insieme e collaborare.

Non servono particolari abilità in cucina. L’obiettivo dell’iniziativa non è infatti quello di premiare il piatto migliore, ma di creare un’occasione concreta di relazione tra adulti e ragazzi, favorendo il dialogo, la cooperazione e il piacere di condividere un’esperienza fuori dalla quotidianità. Il laboratorio vuole inoltre offrire alle famiglie un momento di socializzazione e confronto con altre persone del territorio.

A supportare l’attività sarà l’équipe educativa di Caracol Saluzzo, che accompagnerà i partecipanti durante il percorso e contribuirà a valorizzare gli aspetti educativi e relazionali dell’esperienza.

“Chef Challenge” rientra nelle attività di “Genitori in Gioco”, iniziativa promossa da Confcooperative Piemonte Sud in partnership con Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM nell’ambito di Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno di Fondazione CRC. Il progetto mette al centro la famiglia come luogo di relazione e crescita, proponendo occasioni semplici ma concrete in cui genitori e figli possano condividere tempo, esperienze e strumenti utili a rafforzare il dialogo. La dimensione del gioco e della partecipazione diventa così una leva per promuovere il benessere, contrastare situazioni di isolamento e favorire la costruzione di reti di prossimità tra famiglie e realtà del territorio.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze delle scuole medie accompagnati da un genitore. I posti sono limitati: le richieste di partecipazione saranno raccolte fino a esaurimento della disponibilità e verrà successivamente inviata conferma ai partecipanti.

Per informazioni: rallo.r@confcooperative.it



