Pocapaglia, alla materna grande festa per la giornata dei nonni

Alla scuola dell'infanzia di Pocapaglia oggi, venerdì 2 ottobre, si è svolta una giornata ricca di emozioni per celebrare gli amati nonni.

I bambini e le insegnanti hanno accolto i nonni con sorrisi, balli e piccoli gesti d'affetto, regalando loro momenti di gioia e tenerezza. È stata un'occasione preziosa per stare insieme, condividere emozioni e valorizzare il legame speciale tra nonni e nipoti.

"Grazie a tutti i nonni per aver partecipato con tanto entusiasmo e affetto, dicono dalla scuola. Una festa semplice, ma piena di cuore".