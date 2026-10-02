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Scuole e corsi | 02 ottobre 2026, 18:06

Pocapaglia, alla materna grande festa per la giornata dei nonni

I bambini e le insegnanti hanno accolto i nonni con sorrisi, balli e piccoli gesti d'affetto, regalando loro momenti di gioia e tenerezza.

Pocapaglia, alla materna grande festa per la giornata dei nonni

Alla scuola dell'infanzia di Pocapaglia oggi, venerdì 2 ottobre, si è svolta  una giornata ricca di emozioni per celebrare gli amati nonni. 

I bambini e le insegnanti hanno accolto i nonni con sorrisi, balli e piccoli gesti d'affetto, regalando loro momenti di gioia e tenerezza. È stata un'occasione preziosa per stare insieme, condividere emozioni e valorizzare il legame speciale tra nonni e nipoti.

"Grazie a tutti i nonni per aver partecipato con tanto entusiasmo e affetto, dicono dalla scuola. Una festa semplice, ma piena di cuore".

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