Easywork Italia alla Leopolda con il Giornale Partite Iva: Luca Pasquero sul palco a Firenze

C'era anche un pezzo del network MoreNews venerdì sera sul palco della Leopolda di Firenze. A rappresentarlo è stato Luca Pasquero, direttore editoriale del Giornale Partite Iva, uno dei verticali del gruppo editoriale cuneese. Pasquero è intervenuto nel panel dedicato al mondo delle partite Iva e, in particolare, alla proposta di superamento dell'attuale sistema degli acconti fiscali per lavoratori autonomi e professionisti. Un argomento che Matteo Renzi ha riportato al centro del dibattito politico inserendo lo stop agli acconti tra le proposte contenute nel suo nuovo libro Quando c’era lei. L’Italia dopo Giorgia Meloni.

La presenza alla Leopolda rappresenta anche un riconoscimento del percorso compiuto dal Giornale Partite Iva, progetto editoriale specializzato nell'informazione rivolta a professionisti, lavoratori autonomi, imprese e mondo delle professioni e inserito nella rete delle 47 testate del network MoreNews. “Portiamo non soltanto la nostra esperienza, ma soprattutto le voci e le preoccupazioni di tutto il mondo delle partite Iva”, ha sottolineato Pasquero durante il suo intervento. “Un mondo che troppo spesso deve confrontarsi con burocrazia, complessità fiscale e problemi di liquidità”.

Il direttore editoriale ha evidenziato anche l'importanza del confronto diretto con la politica: “Porto i ringraziamenti di tutta la redazione del Giornale Partite Iva per questa opportunità. È importante che le esigenze di milioni di lavoratori autonomi trovino spazio nel dibattito politico nazionale e apprezziamo l'attenzione che Matteo Renzi sta dedicando in questa fase a questi temi”.

Particolare attenzione è stata dedicata alla questione degli acconti fiscali, tema che incide direttamente sulla gestione finanziaria di professionisti e piccoli imprenditori.

“Poterne parlare alla Leopolda, davanti a un pubblico così numeroso, è un'occasione importante per trasformare problemi concreti in proposte da sottoporre alla politica”, ha aggiunto Pasquero. “Le partite Iva non sono il bancomat dello Stato: chi lavora, investe e crea occupazione ha bisogno di un sistema fiscale più semplice, equilibrato e vicino alla realtà”.

Nel corso della serata è intervenuto sul tema anche Matteo Renzi, che nei giorni precedenti aveva indicato lo stop agli acconti delle partite Iva tra le proposte contenute nel suo nuovo libro: "Ma come può lo Stato essere amico di chi produce se usa il cittadino come banca? Se si fa prestare i soldi da chi ancora non li ha incassati? Ecco perché dovremmo abolire il sistema degli anticipi/acconti, una proposta che il centrosinistra dovrebbe impegnarsi a realizzare nella prossima legislatura – rivoluzionando l’approccio tradizionale che vuole le partite Iva vessate da sinistra e coccolate da destra". La partecipazione del Giornale Partite Iva alla Leopolda segna così un nuovo passaggio nel percorso di crescita dei contenuti verticali di MoreNews. Accanto all'informazione territoriale delle testate del network, i due progetti nazionali Giornale Partite Iva e TravelEat consentono infatti di sviluppare contenuti specializzati capaci di intercettare pubblici e interessi che vanno oltre i singoli territori.

E da Firenze, questa volta, è stata la voce di professionisti e lavoratori autonomi ad arrivare su uno dei principali palcoscenici del confronto politico nazionale.